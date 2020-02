Jujuy Jiménez y el primer flechazo con Del Potro: «Con él hubo una conexión corporal, física y hasta mística»

Luego de que a mediados de 2019 Juan Martín del Potro y Sofía «Jujuy» Jiménez decidieran terminar con los rumores y blanquear su amor, la parejita se muestra muy feliz y a puro mimo en las redes sociales.

Ahora, mientras vive a pleno el noviazgo, la conductora de Modo noche, habló de cómo fue el primer flechazo con el tenista: «Siento que lo que nos pasó con Juan fue algo genuino y natural. Siento que hubo una conexión corporal, física y hasta mística. Fue como algo re lindo», reveló Jujuy en diálogo con Siempre Show

«La verdad es que no tenía ni idea de lo groso que era él en su laburo y en su profesión porque no consumo el tenis, entonces no tenía idea. Lo voy descubriendo profesionalmente y lo que genera en la gente. Ahora entiendo que estoy con un tipo que es muy famoso en el mundo (se ríe)», agregó.

Por último, indagada por cómo se desenvuelven en la intimidad, la modelo reconoció con su característico buen sentido del humor que es la que más se destaca en el ámbito del romanticismo: «Yo soy la cursi de la pareja», cerró, divertida.

¡Qué viva el amor!