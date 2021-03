Juicio UOCRA: Día 1

Durante la primera jornada de testimonios en el juicio por la asociación ilícita en la que se investiga a la cúpula de la UOCRA Bahía Blanca declararon tres testigos: Pablo Quantín, Fabián Gurrado y Ricardo Rodríguez.

Pablo Quantín era representante de la firma Vial Agro S.A y Presidente de la Cámara de la Construcción cuando sucedieron los hechos y Fabián Gurrado era Presidente de la firma Ingeniería y Arquitectura.

Ambos empresarios afirmaron en la audiencia tener conocimiento de las exigencias de aumentos en las remuneraciones de los trabajadores, superiores en un 30 o 35% a las que figuraban en los convenios, que desde la UOCRA exigían la contratación de firmas proveedoras en particular, que esas exigencias eran impuestas, no negociables y que si no las aceptaban, el gremio paraba las obras que se estaban llevado a cabo en distintos sectores generando un mal mayor.

A su turno Ricardo Rodríguez, interventor de la UOCRA entre los años 2017 y 2018, dijo que la situación contable del gremio después de Monteros estaba en orden, a tal punto que pudieron comprar un vehículo 0 kilómetro.

También afirmó que los convenios -que en su momento se habían firmado con las empresas- eran todos en busca de un mayor beneficio para los trabajadores.

Mañana continuará el juicio con otros tres empresarios que fueron víctimas de maniobras extorsivas y dos testigos.