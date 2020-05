Juana Viale fue convocada para sumarse al Bailando 2020

En medio del duelo por la muerte de su tía abuela Goldy (conocida por el público como Goldie), Juana Viale, quien se encuentra al frente de los programas de su abuela Mirtha Legrand debido a la pandemia, fue convocada para regresar al Bailando por un Sueño, luego de su paso por el certamen en 2015.

Este miércoles, Ángel de Brito contó en Los Ángeles de la Mañana que a último momento, la producción de ShowMatch se contactó con Juana Viale para que se sumara al Bailando 2020. Según explicó el conductor de El Trece, la posibilidad de que la actriz estuviera en el certamen no estaba planeada.

«Se agrega una figura que de sumarse al Bailando sería uno de los nombres top«, arrancó De Brito. «Laurita Fernández es posibilidad, no lo doy confirmada porque no lo está. Pero puede entrar», aclaró enseguida. Luego siguió: «Ya hablaron y estaría ok. No es bailarina de profesión, pero se mueve muy bien en el baile. Tiene mucha prensa. Es un personaje llamativo en los medios, en los programas. Pintoresco», lanzó misterioso el periodista

Segundos después reveló: «La que se suma al Bailando es Juana Viale. Está convocada, bailó muy bien cuando estuvo. La pasó muy bien. Se quedó con las ganas porque se perdió el aquadance y lo quiso hacer fuera de concurso aunque no se pudo».

«Está convocada y podría volver al Bailando. En un año que no hay tanta ficción, que ella más o menos se dedica a eso, podría estar en el Bailando mientras reemplaza a Mirtha también», cerró Ángel sobre la actriz que reemplazando a su abuela en los clásicos ciclos La Noche de ML y Almorzando con Mirtha Legrand hasta que dure el aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige en el país para evitar la propagación del coronavirus.

Tras su paso por ShowMatch en 2015, donde participó para ayudar a la comunidad wichi del Impenetrable chaqueño a través de la Fundación Banco de Bosques, Juana fue convocada para el Súper Bailando de 2019, pero no se dio.

Por otro lado, De Brito también contó que el Bailando presentará varias modificaciones como prevención sanitaria frente al por COVID-19. El conductor compartió fotos de las modificaciones que se están realizando en el programa conducido por Marcelo Tinelli para que el jurado, integrado por el periodista, Carolina «Pampita» Ardohain, Florencia Peña y Marcelo Polino, esté protegido.

El conductor de LAM contó que van a estar separados por distintos blindex de un metro y medio de largo por ochenta centímetros de altura. También confirmó que ya no se realizarán las deliveraciones con los cuatro juntos decidiendo en vivo a quién salvar en cada sentencia.

Tinelli planea regresar este mes a la pantalla de El Trece y, frente a la pandemia, deberá adecuar el programa a las medidas de distanciamiento social para no propagar el virus.