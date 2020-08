Juana Viale: “El miedo es una nueva manera de gobernar”

La conductora estuvo presente en “Confesiones en la Noche” para dialogar con Cristina Pérez acerca de cómo vive su nuevo rol en la televisión.





La conductora Juana Viale dialogó con Cristina Pérez en “Confesiones en la Noche” por Radio Mitre. Durante la entrevista, la actriz habló sobre su actualidad al frente de los programas que conducía Mirtha Legrand, quien debió resguardarse por la pandemia. Contó que al principio pensó que debía estar al frente por 15 días, lo cual terminó siendo más de 4 meses. “Fue un desafío medio inconsciente”, confesó.

“Es un continuo desafío, pero que cada vez me agrada porque lo que yo intento es que se funda todo en un diálogo”, contó sobre su intención al frente de los ciclos. “Me siento en un frente muy expuesto”, retrató sobre el impacto que tienen sus preguntas y críticas a sus invitados.

Destacó también la figura de la periodista, tras su diálogo con el presidente Alberto Fernández por la reforma judicial. “Siento que el Presidente te respondió de una manera muy insolente”, remarcó Viale.

Juana Viale sobre la cuarentena en la Argentina

“Creo que el pueblo argentino ha acatado la cuarentena y mucho”, destacó sobre el comportamiento de los ciudadanos frente al aislamiento. Ante la actitud de Fernández, apuntó que “uno no puede gobernar a través de DNUs”. “El miedo es la nueva manera de gobernar”, concluyó.

“Que a vos alguien te mande a leer la Constitución por hacer una pregunta me parece que es muy arrogante. No estamos en una realidad para la arrogancia“, continuó la nieta de “La Chiqui”. “Estamos en un momento donde preguntar, informar y empatizar ayuda mucho más que lo que sucedió”, completó.

Ante la posibilidad de una entrevista con Alberto, se mostró muy entusiasmada ante esta oportunidad. No obstante, todo cambió cuando se le preguntó por un hipotético diálogo con la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Creo que me daría más temor preguntar a una persona que no está acostumbrada a escuchar”, señaló Juana Viale.