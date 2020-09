Juan José Larroca, presidente de Villa Mitre (BB): “No van a obligar a ningún equipo a participar”

En la vuelta de Interior Futbolero Radio, charlamos con el máximo mandatario de uno de los equipos protagonistas del Torneo Federal A, y abordamos temas sobre la situación actual, no solo del club de Bahía Blanca, sino que también de la categoría en sí.

Juan José Larroca en dialogo con IF Radio esta tarde, dejó interesantes declaraciones con respecto a la vuelta del campeonato, las decisión de dar por finalizado el certamen allá por marzo, la posición que adoptó la institución que él comanda y muchas otras cosas más.

Acerca del formato de campeonato que adoptaría el torneo, el presidente de Villa Mitre dejó en claro cuál es el que pisa más fuerte, hasta el momento y con cual están de acuerdo ellos y porque. “La gran mayoría quiere el hexagonal”. “Por el 80% del torneo ejecutado, por el esfuerzo y la suerte que tenemos los que estamos dentro de los primeros seis y por el tiempo que queda, nosotros también queremos que se juegue el hexagonal del campeonato original”. Recordemos que Villa Mitre comparte la punta de la Zona 2 del Federal A junto a Maipú, con 39 puntos.

Sobre las medidas que se tomaron desde la casa madre del fútbol argentino nos decía: “Fue una buena decisión que se hayan dado por finalizado los torneos, era lo que había que hacer, esperar, ver si la pandemia iba a ser más corta y rearmar el campeonato”.

Con respecto a la incertidumbre que hay sobre los clubes que no quieren formar parte del campeonato, pero qué deben participar si o si, Larroca explicó: “Nadie te obliga a reforzar el plantel, los equipos que no quieren, pueden no jugar, ya manifestaron desde AFA que no van a obligar a nadie a participar”.

“Hay muchos clubes que quieren defender una posición distinta para ver si pueden entrar en alguna disputa. Hay que esperar, yo estoy conforme con lo que se viene haciendo” y agregó “Estamos en una situación de pandemia muy fuerte y preocupante, en algunos lugares el sistema de salud está saturado, me parece que sigue siendo más importante pensar en los clubes, la salud, la economía, y después ver que pasa con la pelota ”.

¿Cómo van a ser las disputas si se reanuda el campeonato?: “Si la situación fuera otra, podríamos pensar en un formato de disputa, pero no hay forma de jugar, nos podemos mentir, nos podemos de alguna manera ilusionar, pero si la pandemia no da tregua, va a ser muy difícil. Es muy difícil entrenarse, traer a los jugadores, es todo muy complicado”.