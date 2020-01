Juan Grabois cuestionó las tarjetas alimentarias del gobierno de Fernández: »Es un retroceso ideológico»

El dirigente social se manifestó en contra de la entrega de las tarjetas que forman parte del Plan Nacional Integral Argentina contra el Hambre.

Juan Grabois mantuvo un diálogo con el programa radial Radio con vos en el cual manifestó su oposición respecto a la entrega de las tarjetas alimentarias que entrega el gobierno como ayuda a las personas con escasos recursos económicos, las mismas surgen a raíz del Plan Nacional Integral contra el Hambre.

El dirigente social de Patria Grande expresó: »No estoy de acuerdo con las tarjetas, es un retroceso ideológico, político y operativo» en tanto manifestó que la iniciativa se debería haber dado de otra manera: »Distribuir las tarjetas no es moco de pavo, debería haber primado el sentido de urgencia».

Parte de su posición surge a raíz de la distribución de las mismas: »No estoy de acuerdo con que se distribuya una tarjeta con presencia de funcionarios, intendentes, con la gente haciendo filas». Asimismo abordó las cuestiones sobre los productos que regula, aprueba y rechazan en la utilización de las tarjetas: »No me gusta que se insista tanto en que la gente no va a poder sacar la plata o comprar alcohol y que van a hacer un curso de nutrición, tomar de boludos a los pobres no me cabe» expresó Juan Grabois.