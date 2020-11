Joven acusado de violador enoja a los ciudadanos de Bahia Blanca

Hace unos días en la cuidad de Bahia Blanca están ocurriendo situaciones que oficialmente están acabando con la tranquilidad de las mujeres.

Este joven aproximadamente tiene entre 23 y 25 años. Su nombre se hizo viralmente odiado en la cuidad por su comportamiento frente a varias chicas que han subido sus relatos en las redes sociales como Twitter e Instagram.

En la fecha 25 de este mes a las 4 de la mañana fue acusado de violar y asaltar a una joven en misiones al 600. La amenazó con un cuchillo, la llevó hacia un paredón, abusó sexualmente de ella y luego le robó sus pertenencias.

Entre esta fecha y la de ayer 28 los bahienses se encargaron de difundir información acerca de este masculino con la intención de poner fin a su mentira, ya que él había afirmado no ser el causante de semejante situación.

Ayer lo detuvieron en Misiones al 500 y aun siguen investigando la historia que dijo la joven con la información que dijo el joven, Franco Fri.

Un par de mujeres afirmaron que este masculino tenía una historia de situaciones que lo mantienen en evidencia y culpable.

Pero, en la jornada de ayer, las mujeres bahienses se unieron a partir de una información falsa comenzó a viralizarse, “Lo soltaron porque usó preservativo, por ende, no hay evidencia de abuso carnal, dejando como rastro algún ADN de él. Y al no haber tampoco material agresivo (cuchillo o algo) no tienen como sostener la denuncia», información que circulaba por internet.

Dado que esta imagen, alerto a todas y cada una de ellas, logrando el apoyo de los hombres para mantener la alerta en Bahia Blanca.

Franco Fri, aun se encuentra arrestado ya que se lo imputa por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma y robo agravado por el uso de arma.

La preocupación aun esta presente y las personas esperan que este sujeto quede encerrado de por vida por su comportamiento bestial.