José María Listorti recibió el alta médica: «Vuelvo a casa»

El conductor había sido internado por un cuadro de neumonía provocado tras su contagio de Covid-19. “No es que ahora soy inmune, me tengo que cuidar igual”, expresó en sus redes sociales. Mirá.

José María Listorti recibió el alta médica este domingo tras permanecer internado en el Sanatorio Los Arcos por un cuadro de neumonía provocado por el coronavirus.

El conductor había dado positivo de Covid-19 luego de haberse realizado una prueba porque tenía fiebre y malestar en la garganta, hace más de una semana.

Este domingo, el humorista compartió en sus redes sociales su noticia más anhelada: «Ya me están dando el alta; vuelvo a casa«.

“Domingo a la mañana, ya estoy cambiadito, muy contento y muy ansioso, después de estar internado acá una semana, de ver a mis hijos y a mi familia”, expresó.

Quiero agradecer a todo el personal de salud, doctores, enfermeros, personal de limpieza y a toda la gente que nos atienden con mucha vocación y cariño

“Los he leído a todos y me han dado mucha fuerza. Cuídense. Ahora no es que yo soy inmune y puedo abrazar a todo el mundo, me tengo que cuidar igual, así que cuídense con distanciamiento, tapaboca y todo lo que ya sabemos. Besos y gracias”, finalizó.