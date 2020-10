José Luis Gioja: «Macri es cínico, hipócrita y no aporta nada”

POLÍTICA.- El actual diputado y presidente del PJ Nacional sostuvo que “hay un solo camino por recorrer y es la propuesta del Frente de Todos”.

El diputado nacional y titular del PJ, José Luis Gioja, criticó al ex presidente, Mauricio Macri, por sus recientes declaraciones a un canal de televisión.

En declaraciones a Todo Este Ruido por Radio Provincia detalló que «Macri aparece de un modo cínico, hipócrita. Viene de otra galaxia, no sabe qué pasó en la Argentina, al principio me enojó pero después me causó mucha gracia. Todo lo que dijo no es serio».

En este marco, esto “nos demuestra que hay un solo camino por recorrer y es de la propuesta del Frente de Todos. Creo que el ex presidente no aporta nada, nunca lo hizo. Sus palabras son huecas, no tienen sostén político, ni real».

Gioja enfatizó que Macri “promueve falsas divisiones cuando habla en nombre de un sector que protesta porque no asume que tienen que ser oposición. Por eso intentan dividirnos, Alberto por un lado y Cristina por otro, y eso es mentira porque estamos todos unidos».

En cuanto a la marcha de la oposición, Gioja explicó que “no le sirve a nadie, no por protestar sino porque no hay cuidados. Hubo una solicitada y creo que ese es el camino en lugar de andar divagando y tirar bombas de humo, porque eso no le sirve a nadie».

Por otro lado, con vistas al acto del próximo 17 de Octubre indicó que “tenemos que homenajear a los que hicieron ese hito y le juraron lealtad a su líder. Cumplir 75 años no es poco, cuando se empezó a trazar un zurco grande en la Argentina».

Al respecto, enfatizó que “hay que brindarle apoyo al Gobierno nacional, porque la Argentina vivió una pandemia con consecuencias lamentables y ahora se está haciendo todo lo que hay que hacer, con un Estado solidario y del lado de los que más sufren en la Argentina».

Además hizo mención a la presidencia del PJ y señaló que «estamos de acuerdo en que Alberto asuma la presidencia del partido. Lo hemos propuesto y mayoritariamente fue aceptada”.