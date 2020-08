Jorge Rial: «En el programa de Eduardo Feinmann hacían orgías»

El conductor de Intrusos lanzó una frase que le valió duras críticas al analizar la situación del noticiero que conduce su colega en A24.

Los resultados positivos de coronavirus Covid-19 de los hisopados de los integrantes de El Noticiero (A24) dieron lugar a que Jorge Rial lance una frase polémica sobre Eduardo Feinmann y su programa, haciendo hincapié en el alto nivel de contagiosidad que hubo en el mismo.

El comentario surgió luego de que se confirme un nuevo caso en el equipo del noticioso que lidera el rating de su franja horaria.

“Hola a todos, me acaba de llegar el resultado de mi hisopado. Positivo. Me siento bien. Estoy un poco resfriado, congestionado, algo debilitado. Estaba seguro que me iba a dar negativo. Pero el bicho parece que está tremendo. Hay que seguir poniendo garra”, escribió Mariano Obarrio en Twitter.

El caso de este periodista se suma al del doctor Claudio Zin y al del propio Feinmann, que el pasado martes fue internado en el Sanatorio Otamendi tras presentar un cuadro de fiebre alta y problemas respiratorios.

A pesar de que la revelación de Obarrio generó preocupación en la red social del pajarito, el conductor de Intrusos en el espectáculo apostó por hacer humor.

“Confirmado. En el programa de @edufeiok hacían orgias”, redactó el presentador de televisión y radio, haciendo alusión al aparente contacto estrecho que hubo en ese segmento de A24, y que para él, es digno de compararse con un banquete sexual.

La comedia de la figura de América TV generó indignación en algunos usuarios de Twitter que rápidamente le contestaron con duras críticas y términos despectivos.