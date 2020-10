Jorge «Locomotora» Castro sufrió un violento asalto: «Me apuntaron con dos fierros y tuve que dar todo»

El hecho delictivo sucedió cuando el sábado, Castro caminaba hacia su gimnasio y se vio interceptado por dos personas que bajaron de un auto: mientras uno de ellos lo apuntaba, el otro le sacó sus pertenencias y huyeron rápidamente. Según declaraciones televisivas del propio protagonista, el robo «fue al voleo».

«Me apuntaron con dos fierros y tuve que dar toda la plata y el celular», comentó el ex boxeador. Luego, reveló la conversación que tuvo con los delincuentes en el momento del asalto. «Le dije: ‘Loco, por favor devolveme el celular. Soy el Roña Castro’. Y me contestó: ‘¿Qué vas a ser vos?'».

Castro siguió con su relato y agregó: «A uno lo tenía para darle como a (John) Jackson, pero el otro me estaba apuntando». «Tenía fotos de la familia, de los amigos y de muchas figuras, como Diego Maradona», se lamentó la «Roña».

Después de haber relatado el tenso momento que le tocó vivir, le hizo una propuesta a los chorros a través de su cuenta de Facebook: «A estos pibes chorros que hoy me afanaron los invito a que pasen por el gimnasio. Vengan que les voy a enseñar a respetar y a cuidar la vida con el box. El día que aprendan se van a dejar de hacer los guapos», soltó Jorge.