Johnny Depp contra Trump: «Lo veo hablar y me hace reír»

Desde el festival de cine de San Sebastián, el actor opinó sobre la política estadounidense.

El reconocido actor Johnny Depp estuvo presente en el festival de cine de San Sebastián que comenzó este viernes y se refirió a la situación política que atraviesa Estados Unidos, en medio de la campaña electoral que mantienen Donald Trump y Joe Biden de cara a los comicios a celebrarse el próximo 3 de noviembre.

«Veo a Trump hablar y me hace reír, es maravilloso, es buena comedia, gran comedia, una comedia de terror«, expresó Depp en una conferencia de prensa. «La gente ahora tiene pánico, se les está alimentando con el miedo», contó y luego sobre el presidente norteamericano dijo: «Supongo que es capaz de ir al cuarto de baño él solo, pero no pienso en esas cosas demasiado. Tiene que tener un sentido del humor increíble». Ello debido a que, precisó Johnny, el mandatario no es capaz de tranquilizar y proteger a la población.

Por otro lado, el actor opinó sobre la pandemia del coronavirus: «Leer todo lo que puedas en las noticias para formarte una opinión propia de lo que está ocurriendo con la covid es imposible, no hay una manera de saber hacia dónde va. Ya va siendo hora de que se organice la situación a nivel global«.

Depp asistió a San Sebastián para presentar el documental que produjo, «Crock of gold», dirigido por Julien Temple, sobre el líder de la banda de punk The Pogues Shane MacGowan.