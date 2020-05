Jimena Barón y Daniel Osvaldo se tiran onda por Instagram

El ex futbolista le escribió a la cantante un picaro comentario con una connotación claramente romántica. ¿Reconciliación en puerta? ¡Leé lo que le dijo!

«Nos hicimos tanto bien y tanto mal… ¡por dios ! ¡si nos habremos equivocado! ¡Pero yo te banco a muerte! Porque yo te conozco y sé que no mereces toda esta mierda. Esto también va a pasar y vas a salir adelante como siempre lo hiciste», había escrito el delantero en señal de apoyo.

Cuando en febrero de 2020 «La Cobra» fue criticada por la promoción de su nueva canción, ya que muchos creyeron que hacía apología a la trata de personas, el ex futbolista saltó a defenderla con una foto de sus tiempos de noviazgo y un texto largo en el que hablaba de sus cualidades.

En redes sociales son cada vez más las interacciones «buena onda» que tienen los ex, y algunos comentarios son muy cariñosos. Para el último día de la madre, Osvaldo hizo un posteo en el que recordó a Jimena como una de las mujeres más importantes de su vida, obviamente porque es la mamá de su hijo, pero con una connotación amorosa.

«Muy pop los arreglos de ese niño! Me morí ❤️. Ya voy a unirme a la banda lo extraño demasiado», dijo Jimena, refiriéndose a su hijo.

Ni lerdo ni perezoso, el ex jugador de Boca Juniors ¿bromeó? haciendo una posible corrección a la declaración de la actriz: «Te falto una “s” en la antepenúltima…». Lo que quiso decir, es que debería haber escrito «los extraño demasiado», sumándose a su hijo, dando a entender que ella también extraña a su ex.

Vale recordar que Barón, tras negar que se había acercado a otro de sus ex, Juan Martín del Potro, le pidió a Alberto Fernández un plan para que pueda tener sexo porque no aguanta más la abstinencia. Hasta el momento, Jimena no contestó el chascarrillo de Daniel, pero las puertas están abiertas.