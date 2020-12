Jimena Barón respondió si está embarazada con una foto hot.

Alejada de los medios, las redes y los escenarios, la cantante se tomó el tiempo de compartir material sin filtro para hablar de los rumores que indican que será madre nuevamente.

Jimena Barón continúa alejada de los medios, las redes sociales y los escenarios mientras vive su romance con El Tucu López, pero para sorpresa de todos tuvo tiempo de hablar con Ángel de Brito y ofrecer una respuesta sin filtro ante la pregunta sobre si está embarazada.

El conductor de Los Ángeles de la Mañana (El Trece) avisó que en la emisión del próximo lunes anunciará un nuevo embarazo de la farándula, y tras contar que Rodrigo Tapari será papá, hizo un repaso de las mujeres a las que muchas personas señalan como próximas madres, pero que no están gestando o ni siquiera tienen planes de hacerlo.

“No es Maite (Peñoñori) que la vuelvo a descartar por enésima vez. Vuelvo a descartar a mi compañera de la noche, Laurita Fernández, que no está embarazada. Pampita, que ya hablamos con ella y dijo que hay que esperar un tiempo, dejando la puerta abierta porque no fue un ‘no’ rotundo. Tampoco es Mica Viciconte”, enumeró el periodista.

Fue allí cuando el presentador de LAM mencionó a la Cobra. “Y descarto, porque hablé ayer con ella directamente, a Jimena Barón”, indicó el también conductor de Cantando 2020.

“Muchos me decían ‘está embarazada la Cobra‘, ‘está embarazada Jimena Barón’. Está con el Tucu, juntos, pero no está embarazada. ¿Saben lo que me dijo y me mandó una foto de prueba? ‘El culo tengo embarazado’”, reveló Ángel.

El periodista hizo un ademán con sus manos para señalar el tamaño de los glúteos de su interlocutora, y comentó que no iba a mostrar la imagen hot que le mandó porque “no es para el horario” de su programa.



EL «TUCU» LÓPEZ

Luego de 3 años a pleno con su carrera musical, escándalos y una gran exposición en los medios, este 2020 alejó a J Mena de los flashes, e incluso hubo una reconciliación con Daniel Osvaldo a comienzos del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, todo cambio meses después cuando aparecieron imágenes de ella con otro hombre, y que muchos creyeron que era otro exnovio, Mauro Caiazza. Días después se supo la verdad: el barbijo había causado confusión y quien acompañaba a la actriz era Luis El Tucu López, integrante de la popular obra de José Muscari, Sex.

Sin compartir contenido nuevo en sus redes y con la negativa de Ángel de Brito a mostrar la picante foto que le mandó de su “culo embarazado”, los fans y admiradores de la cantante deberán seguir esperando por su regreso y conformándose con imágenes viejas en las que lucía, fiel a su estilo, toda su sensualidad.