Jimena Barón contó que se separó del Tucu López y habló sobre su nueva canción

La cantante hizo un vivo de Instagram en donde contó sobre su regreso a la música.

Tras haber regresado a las redes sociales con un adelanto de su nuevo videoclip, Jimena Barón hizo un vivo de Instagram, que vieron más de 100 mil personas, en el que contó que está soltera y habló sobre su nueva canción “Flor de involución”.

«Me siento abrumada de cariño, porque fueron como nueve meses de nada. Estoy muy contenta», comenzó la cantante. «No quiero que piensen que volví porque entendí la vida, no entendí una mierda, me va como el or.. en el amor y seguiré escribiendo de desilusión, el amor no es mi área», confesó.

«Si chicos, estoy sola, los hombre me duran menos que un pote de queso crema», sentenció. «Siempre voy a ser La Tonta y La Cobra. Estoy emocionada, los amo muchísimo. A mi me hace muy bien, sentí una responsabilidad enorme de volver con algo que les guste o le haga bien a alguien. No soy el ejemplo de hacer las cosas bien, no cuenten conmigo para eso», añadió.

Más tarde, realizó una nueva publicación en esa red social y escribió: “Anduve patas para arriba, algo incómoda, igual crecí. Me di cuenta que la verdadera fuerza nace de la más cruel vulnerabilidad y así, un día, floreció mi nuevo logo, mi nueva música y yo también. Espero que les llegue algo de todo esto, es la única razón por la que sigo haciendo canciones, y en algún lugar de ese camino, casi mágicamente, me curo”.

“Los extrañé mucho. Soñé muchísimas noches y días con este momento. Dude también, mucho, me dio miedo, pero la vida en esos días de mierda, me dió señales, o al menos pensar eso me hizo bien. Siempre, a pesar de todo, soy más fuerte, ahí me abracé, prometí no soltarme y el miedo no se fue pero las dudas si. Perdón y gracias. Los quiero con todo mi corazón y me hacen muy muy bien”, añadió.