Jennifer Lopez y Maluma protagonizaron una ardiente producción de moda

Marcas de lujo y mucha piel al descubierto en la sesión de fotos que los artistas latinos hicieron para una revista de música.

J. Lo y Maluma unieron fuerzas para lucirse como pareja de tapa. La dupla latina que causa furor fue elegida por la reconocida revista Billboard para cubrir la portada de la nueva edición de noviembre, bajo el título: “Los que encendieron Hollywood y abrieron las puertas para otros artistas latinos”.

La entrevista vino acompañada de una impactante y sensual producción de moda hecha en Los Ángeles, para la cual J.Lo eligió hacer un radical cambio de hairstyle: maxiextensiones en un tono más rubio. De esta manera, se los ve en la foto de tapa con looks en colores clásicos. Ella llevó un vestido negro al cuerpo, de cortes irregulares que deja mucha piel al descubierto. Está firmado por Monot. Además uso sandalias con strass de Gianvito Rossi y un collar de oro de Jennifer Fisher.

Por su parte, Maluma se lució sentado sobre un gran sillón con un chaleco de lino (sin nada por debajo) y un pantalón sastrero de tiro alto, ambos en color crudo de Dolce & Gabbana, una de sus firmas de lujo preferidas. Además usó zapatos negros de Louis Vuitton.

En otra de las fotos vuelven a aparecer juntos pero con estilismos nuevos. La diva del Bronx apostó por un total look shiny de color dorado firmado por Celia Kritharioti. Se trata de un conjunto de top strapless y una pollera larga con cola de sirena, que deja su abdomen al descubierto. El cantante colombiano, en cambio, eligió una vez más un look completo de Dolce & Gabbana. Se puso un traje sastrero rayado de color blanco y azul que combinó con borceguíes negros de cuero.

Pero como siempre, él no se pudo alejar de su amor por los colores shocking y en uno de los cambios apostó por un particular blazer de cuero de House of Bijan. Lo usó con una musculosa lisa de Versace (una prenda comodín que usa seguido) y un pantalón negro de Marcelo Burlon. Al parecer este look fue uno de sus preferidos porque lo subió personalmente a su cuenta y ganó casi un millón de likes.