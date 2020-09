Jeanine Áñez bajó su candidatura a la presidencia de Bolivia

La última encuesta la ubicaba en cuarto lugar en intención de voto.

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció este jueves su decisión de bajarse de la candidatura a la presidencia en las elecciones que se realizarán el 18 de octubre en el país.

La funcionaria explicó que busca evitar que gane Luis Arce, candidato del ex mandatario Evo Morales, pero La última encuesta difundida la ubicaba en cuarto lugar en intención de voto, más de 20 puntos por debajo de la fórmula del MAS.

“Dejo de lado mi candidatura a la presidencia de Bolivia para cuidar la democracia”, señaló Añez en un video difundido a través de sus redes y agregó que su decisión busca la unidad. “Si no nos unimos vuelve Morales, si no nos unimos la democracia pierde, si no nos unimos la dictadura gana”, afirmó.

«No es un sacrificio, es un honor, porque lo hago ante el riesgo de que se divida el voto democrático entre varios candidatos y que a consecuencia de esa división el MAS acabe ganando la elección. Lo hago por la unidad de los que amamos la democracia. Lo hago para ayudar a la victoria de los que no queremos la dictadura y lo hago en homenaje a la lucha que ha sostenido el pueblo Boliviano para que se vaya por siempre la dictadura”, añadió.