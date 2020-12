Jana Maradona recordó a su padre.

La última hija reconocida de Diego Maradona, lo recordó a través de un emotivo video en sus stories de Instagram. Jana Maradona extraña a su padre.

Con la muerte de Diego Maradona, sus hijos lo recuerdan con un gran afecto y mucha tristeza, no solo Dalma y Gianinna sino sus otros hijos. Esta vez en Navidad, Jana Maradona, la última reconocida por Diego, lo recordó con un video en sus stories de Instagram donde bailaba el tema «No te creas tan importante» de Pablo Lescano. ¡Fuerza Jana Maradona!

Jana Maradona es hija de Valeria Sabalain que Diego Maradona la conoció cuando ella tenía apenas 18 años en la discoteca de moda «El Cielo». El ex jugador consiguió su teléfono a través del jefe de Seguridad del lugar. La primera cita fue una cena en la casa de Guillermo Coppola su manager y mejor amigo en ese momento, la relación duro tres meses, fue intensa y quedo embarazada de Jana, pero apenas le contó del embarazo Maradona se alejó. Valeria tuvo que luchar por varios años para que Diego reconozca a Jana.

Jana Maradona nació el 4 de abril de 1996, su madre la crío sola y comenzó una demanda de filiación para lograr que lleve el apellido del ex jugador, pero Diego se negó, entonces la Justicia en 1999 determinó en bases a testimonios y pruebas que era hija de Maradona.

Valeria Sabalain tuvo otro hijo, pero encontró el amor con Guillermo Filmus y vive en Ibiza.

En 2015, una periodista les dijo que Maradona estaba entrenando en un gimnasio en Cañitas, allí Jana junto a su madre se acercaron y el Diez aceptó.

En este último años Maradona y Jana se acercaron sobre todo este último tiempo, ella lo acompañó durante su internación. Para el Día del Padre, Jana Maradona compartió unas emotivas palabras en su Instagram.

«Feliz feliz feliz cumple pa. Un año raro, pero después de tanto tiempo, tantas circunstancias y tanta vida, voy a ser egoísta y voy a decir que es el año que más te disfruté. Te tengo cerquita para verte y convivir de verdad, esa convivencia en la qué hay días que nos peleamos por boludeces y nos bardeamos fuerte, pero después volvemos a amarnos más que antes porque esa es una relación real de padre-hija, donde vos aprendes de mi y yo de vos. Y aprendo TANTO de vos que no llego a describir los momentos».

Ayer, para Navidad subió unas stories en Instagram bailando con su padre y un emoticón para demostrar el amor a su padre.