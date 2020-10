Las recetas de hoy: Jabalí

Cuando tenía ocho o nueve años me fui una temporada de verano al campo de Potrillo, un amigazo de mis viejos que me invitaba de vez en cuando a pasar unos días con su familia. Deben haber sido siete días los que pasé en ese paraíso pero que para mí fueron siete años.

El campo queda en el camino de canto rodado que va a Guardia Mitre, a una hora o una hora y media de viaje, y uno de los límites da a la costa del Río Negro. En esa temporada viví mis mejores experiencias con mi relación respecto al origen de los alimentos. Me enteré como si asistiera a una operación en carne viva, de donde salían los pescados, las peras y la carne.

Yo siempre, cuando era pibe comía todo lo que me ponían adelante, con la excepción del hígado. Cuando uno es chico tiene determinados sabores y olores vinculados con la negación que cuando se hace grande se arrepiente de haber rechazado ciertos manjares. Si alguien me preguntaba de dónde venían los alimentos que se comían, mis respuestas podrían surgir de la boca de un personaje de Julio Verne más que de la realidad. Recuerdo que en ese año aprendí mucho de eso, y se me abrió una ventana a la realidad.

Una mañana Viviana, la mujer de Potrillo, me dijo que iba a pescar al rio y me dijo que la acompañara. Agarró una caña y un tacho de duraznos al natural con tanza enredada alrededor. Unos panchos fríos en una conservadora y una botella de jugo Mocoretá de naranja. Caminamos a campo traviesa unos cuatrocientos metros hasta la costa del río, a mí me tocó llevar una bolsita de las de la cooperativa con unas cosas con olor a pescado. Ella llevaba la conservadora, la caña, las banquetas plegables y a su hija a upa. Parecía la mujer Equeco.

Cuando llegábamos al río no pude dejar de ver un árbol de ramas color cobre y hojas espectacularmente verdes con unos focos pequeños amarillos. A medida que nos acercábamos se fueron develando esos focos para mi mirada de niño y ahí entendí que eran los mismos que se vendían en la verdulería, y nada que ver con los que poníamos colgados del techo para ver de noche. Esa tarde comí tantas peras como pude. Eso me llevó al baño ni bien volvimos del río.

Un rato después el sol se fue a dormir una siesta tras unas nubes oscuramente grises y Viviana me dijo que ese era el mejor momento para pescar porque cuando llueve es cuando “hay pique”. Yo no entendí nada, porque para mí el pique era correrle carreras al Guille Difabio, pero después entendí que quería decir que los pescados se comen la carnada. Ella puso un pedazo de esos cachitos de carne de pescado con olor a pescado podrido en cada anzuelo y los tiró al agua. Después que tiró la carnada de su caña, la dejó clavada en la arena y me enseño como poner la carnada en el anzuelo. No recuerdo si probé lo aprendido. No recuerdo si lo probé en ese momento, pero estoy seguro que no lo hice en ningún momento más en mi vida. Tiró las carnadas al agua y me dio el tachito en la mano. En la parte de la tapa abierta, ese tarro tenía un palito para poder agarrarlo así que lo agarré de ahí y me senté en la orilla del río. Esperé un rato, miré como circulaba el agua río abajo, a veces pasaba algún tronco de árbol que venía río arriba y ya era casi camalote, miré las nubes y en medio de mi babia de pronto me tiran de la tanza. La mujer gritó desesperada “Picó!” y yo me miré los brazos para ver si tenía algún mosquito, pero me espabiló un pequeño tirón en la lata. Me di cuenta que tenía que enrolar la tanza y eso hice. Cuando fui sacando la tanza, limpia, sin algas llegaba a mí un pejerrey que luchaba para volver al río. Ni bien salió del agua se empapo de arena y Viviana lo agarró enseguida, le sacó el anzuelo y festejó mi virtud de pescador. Vil engaño. Fue suerte.

Unos días después la casa se llenó de hombres rudos de voz ronca de ginebra y parisien. Potrillo me contó que eran amigos de él y eran unos muy buenos cazadores de Jabalí. “Mañana salimos temprano a cazar, ¿Querés venir?” me dijo la tarde anterior. Yo le dije que si como quien acepta los términos y condiciones para obtener un gmail. Así que al otro día, bien temprano, antes de que salga el sol y antes de que cante el gallo, como todas las mañanas, Potrillo agarró su sifón y desde la puerta de la pieza asignada a mi humanidad dormida, apuntó a mi cara, tiró un chorro y se piró para la cocina.

Yo me levanté sin enojo y me seque el chorro de soda en las sabanas. Me cambie y me fui para la cocina que ya estaba con olor a café con leche y querosene. Cuando Potrillo me vio llegar repitió las frases de todas las mañanas, “Que gatos de mierda, siguen meando en la cama…”. Yo me reí con complicidad y me tiré de cabeza a mi taza de Vascolé que el dueño de casa me había preparado recién. En la cocina ya estaban casi todos los tipos rudos, limpiando sus rifles y poniéndose las botas y borcegos. En media hora estábamos caminando para el monte hacia el oeste mientras nuestra larga sombra aparecía con la salida del sol.

A mí me todo ir al cuidado de un tipo que vi solo esa vez y la tarde del siguiente día mientras jugaba a las tabas. Me cuidó con esmero sobrehumano, creo más que por miedo que por inquietud. Llegamos caminando hasta la barranca del río donde los baquianos del cazar encontraron huellas de una piara de chanchos jabalíes. “Es una chancha con pichones” dijo el baquiano que era el que más sabía, después lo supe, confirmado con la presa. Vamos a tener que hacer no sé que cosa, así que vos hace eso y los demás hagan lo otro que yo voy a hacer aquello. Nosotros nos quedamos atrás de una paja vizcachera, como revisando el horizonte a la altura de las rodillas. Ya el sol iluminaba todo, se veían cada una de nuestras cabezas pero ningún chancho. Estuvimos ahí como cuatro horas. Yo me dormí unas siestas intermitentes, no voy a negarlo. Cuando ya era la hora de prender el fuego y del vermú nos volvimos para el rancho. Sin presa y sin el baquiano.

Ya en el casco del campo me olvide de mi sueño y me senté al lado del fuego que empezaba a arder y me tomé mi coca cola. Empezaron a poner un cordero recién carneado en el asador. Hablaban de cosas que aún no entendía y se cagaban de risa. Yo acompañaba con risa de perro, políticamente correcta.

Cerca del mediodía los perros empezaron a ladrar como quien ve un ánima. “Llegó el Baquiano” dijo uno. Yo corrí a la puerta y vi ese caballo cual corcel de película, que llegaba trayendo un animal ensangrentado en el lomo, negro y rojo. El baquiano con cara de orgullo, apeó del equino y tiró de una pata del jabalí que cayó en la tierra levantando una tímida polvareda. Yo lo miré con la pasión de quien ve por primera vez algo prohibido. Inspeccione solo con mis ojos ese animal sin vida, su negro pelo, sus colmillos más allá de los labios, sus pezuñas. Quedé encantado con eso que vi. Más por curiosidad que por lo que después sería para mí ese animal noble.

No recuerdo como lo carnearon, si lo cuerearon o lo pelaron ni si lo cocinaron ese día o después. Hoy tengo para mí un camino recorrido que me enorgullezco en tenerlo. También tengo a los que tienen en su historia el haber sido mis conejillos de indias en la prueba de laboratorio de como cocinar esa carne. Noble por lo natural de su alimentación. Magra por la actividad física de su vida. Abierta a infinidad de condimentos que hacen de la carne de jabalí, especie endémica de mi región, una de las mejores opciones para llenar nuestro plato.

Lolo Vlem

Receta

Jabalí a la parrilla.

Ingredientes:

1 jabalí de 20 kg entero limpio

Mix de condimentos: 1 pimienta, 1 sal marina, 1 pimenton ahumado, ½ ají molido, 6/8 ramas de romero fresco.

Jugo de 2 limones, dos naranjas y 2 pomelos.

Chimichurry: 1 oregano fresco, 1 perejil fresco, 1 cabeza de ajo, 2 cucharadas de sal, 1 ltr de agua, 1/3 lts aceite de oliva.

Preparación

Prender el fuego y hacer brasas. Disponer las brasas bajo la parrilla.

Mezclar todos los condimentos y espolvorear el jabalí por todos sus lados. Rociar con la mitad del jugo de cítricos por todos sus lados.

Poner el jabalí a cocinar con la tarde de los huesos para abajo durante una hora y media.

Cuando este dorado y el calor se sienta en la parte superior al tocarlo darlo vuelta.

Cocinar una hora más aproximadamente. Ir hidratando constantemente con el resto del jugo de cítricos.

Puré de papas, batatas y cúrcuma.

Ingredientes:

1 kg de papas

1 kg de patatas

½ cucharadita de cúrcuma

1 cucharadita de sal marina

¼ cucharadita de nuez moscada

¼ cucharadita de pimienta blanca

½ taza de leche o crema de leche

50 gr de manteca

Perejil y verdeo picado para decorar

Hervir las papas y las batatas. Cuando estén listas pisarlas y agregar los condimentos. Agregar la leche o crema de leche y la manteca.

Al servir espolvorear de perejil y verdeo