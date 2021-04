Ivana Nadal enojadísima con la realización del PCR para viajar

La modelo e instagramer expusó que se siente obligad a hacerse el test, cosa que le disguta e entristece. La chica en cuestión ha estado en boca de todos luego que durante la cuarentena declaró su marcada posición en contra de toda medida contra el covid-19.

Esto decía en su instagram:

«Hoy tengo un día distinto. Tuve que hacerme el PCR porque mañana viajo a Estados Unidos. No, no es la primera vez que me lo hago pero sí es la primera vez que lloro cuando dejan de invadir mi cuerpo por imposición médica, social y protocolar. Estoy harta. Juro que hace mucho que no me sentía tan triste«

«Esto tiene que parar. Por favor, no bajemos los brazos. Sigamos alzando la voz en pedido de recuperar nuestros derechos. Mi cuerpo es mío, mi vida es mía. Soy responsable sólo de mi salud y bienestar, tanto mental como corporal. Esto no nos está haciendo bien. Tenemos que dejar de obedecer y empezar a escuchar nuestra voz interior«, agregó.

«Si te hace bien usar tapabocas, si te hace bien vacunarte, si te hace vivir perseguido y con miedo, hacelo. Pero, por favor, pido respeto para quienes no estamos de acuerdo y necesitamos nuestra libertad de elegir poder respirar aire puro, de creer en nosotros, de confiar en la máquina hermosa y perfecta que somos. Quien no quiera entender el mensaje, no lo va a hacer y no lucho contra eso ni contra nadie. Sólo pido libertad. Gracias por todo su amor«