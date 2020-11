Permanece hospitalizada en el Hospital Pirovano, en el barrio porteño de Villa Urquiza.

En las últimas horas, internaron a Claudia Lapacó en el Hospital Pirovano, ubicado en el barrio porteño de Villa Urquiza, al ser encontrada con pérdida del conocimiento dentro de su auto, en las inmediaciones a la casa donde vive, en Belgrano. Sus vecinos fueron quienes la encontraron, por lo que ante ello dieron aviso de inmediato al SAME. Fue entonces cuando la trasladaron rápidamente al centro médico.

«En un principio se pensó lo peor, pero después vieron que (Lapacó) respiraba y la llevaron al hospital Pirovano. Estaban tratando de ubicar a su familia. Tengo entendido que recién habían logrado comunicarse con uno de sus hijos», contó Luis Ventura en el programa «Informados de todo».

«Ella no maneja el celular, no tiene computadora y vive en un monoambiente porque se siente cómoda. En agosto había sido bisabuela y en su momento no había podido conocer a su bisnieto», amplió la información Diego Estévez respecto a la vida que transitaba la actriz durante la cuarentena.

Se espera que en las próximas horas los especialistas brinden el debido parte médico para conocer su estado de salud y el motivo por el cual perdió el conocimiento.