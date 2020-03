Intendente de El Bolsón no respetó la cuarentena y dio positivo en Covid-19

‘Desde ayer se sabía pero no lo confirmaban y no se tomaron la debidas precauciones de bioseguridad».

El día de hoy, se confirmó que el intendente de la localidad de El Bolsón, Bruno Pogliano, dio positivo en coronavirus. El primer mandatario municipal tiene asma por lo que su condición es de riesgo. El día domingo le harán otro test para identificar si ya está en la etapa de cura segun informó Bariloche2000.

Bruno Pogliano se encontraba internado en el Hospital local desde el 22 de marzo debido a que comenzó a presentar la sintomatología del coronavirus.

Desde el Municipio de Río Negro comunicaron que tras su regreso de Italia el 17 de marzo, el intendente presentó »síntomas leves respiratorios que podrían estar vinculados al COVID-19» y debido a su condición asmática, Pogliano decidió »internarse de forma voluntaria para ser monitoreado por profesionales hasta la espera de los resultados que estarán en 48 horas».

Según indicó el diario local de Río Negro, el intendente regresó al país el 17 de marzo luego de sus vacaciones en Italia y España junto a su familia. Para »llevar tranquilidad a la población» indicaron que el 12 de marzo se encontraban »fuera de la zona de riesgo por el Covid-19».

Sin embargo, Página 12 pudo conocer que al regresar de su viaje, no respetó los días de aislamiento preventivos que correspondían de manera obligatoria, e incluso el intendente circuló en el barrio porteño de Belgrano »En el libro de guardia del edificio de su departamento en la CABA, Pogliano entró el 15 de marzo a las 23, el 16 se fue su hijo y el 17 se retiró él».

Una vez ubicado en El Bolsón, tampoco cumplió con la normativa, Página 12 obtuvo el testimonio de un vecino en Lago Puelo quien expresó: »Iba manejando en mi camioneta y lo ví, justo delante mío en la suya». En tanto fuentes médicas le indicaron: »Desde ayer se sabía pero no lo confirmaban y no se tomaron la debidas precauciones de bioseguridad. Hizo aislamiento, supuestamente, pero la familia no, los medios locales le hicieron una operación de lavaje, mientras los diarios ya lo publican nadie del ministerio de Salud habló».