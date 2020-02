Indio Rico: lo golpearon en manada, le destrozaron la nariz y quedó internado

El joven es oriundo de Pringles, y el pasado sábado concurrió a una fiesta en la localidad bonaerense, donde fue atacado por varias personas que le propinaron una feroz golpiza. En las próximas horas deberá ser trasladado a La Plata para ser operado de las importantes lesiones nasales que sufrió durante el ataque.

Con el antecedente lamentable muy cercano de la muerte de Fernando Báez por un golpiza feroz en manada, un joven pringlense de 29 años fue víctima del ataque despiadado de una patota, a la salida de una fiesta en Indio Rico, y permanece internado en el Hospital Municipal Dr. Manuel B. Cabrera de la vecina localidad.

Según cuenta el Orden, el agredido fue identificado como Agustín Walter, quien deberá ser trasladado a la ciudad de La Plata para ser intervenido quirúrgicamente por lesiones en su nariz.

La madre de Walter, Sandra Potis, señaló al medio local que su hijo concurrió el último sàbado a la Fiesta del Cordero en Indio Rico, y al finalizar el baile fue agredido sin miramientos por «cinco o seis chicos drogados que le pegaron y lo desmayaron».

“Está internado con problemas en la vista y le cuesta respirar, tiene fracturas en la nariz y lo van a derivar a La Plata para operarlo” agregó.

Luego de consumarse el ataque, el joven regresó de la localidad bonaerense a Pringles ensangrentado y manejando su automóvil, con mareos por los múltiples golpes sufridos.

“Llegó a casa y me dijo que lo habían agarrado a la salida del baile, después se desmayó y no se acuerda más nada. No se sabe quiénes fueron, pero el amigo vio todo y a él también le pegaron. La gente de seguridad los sacó (a los patoteros) sino lo matan”, reveló.

Con el miedo de que los agresores ejercieran algún tipo de represalia contra su persona o su vehículo, Walter no quiso radicar la denuncia. Sin embargo, el doctor que lo atendió aconsejó a la familia que efectivizara el trámite legal.

“Presenta hundimiento lateral de la pirámide nasal izquierda, así como luxación y fractura del cartílago cuadrangular del septum (tabique) nasal. Se observa por tomografía una pequeña burbuja de enfisema en la órbita izquierda. Se recomienda examen oftalmológico e intervención quirúrgica en la nariz” indicó el parte médico correspondiente.

Por último, Sandra reconoció que a su hijo «le cuesta respirar y no puede hablar» y será sometido en las próximas horas a una batería de estudios y tomografías.

“Doy gracias a Dios que está vivo” cerró la madre del agredido.

Fuente: Telefe Bahía/El Orden

Foto: El Orden