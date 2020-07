Indignación en Pringles: «Mataron a mi perro con un balazo en las costillas»

Miguel Ángel Rodríguez sufrió la pérdida de su mascota, «Ruso», que fue asesinado con un disparo de arma de fuego en la vecina localidad.

Indignación y tristeza forman parte del cúmulo de amargas sensaciones que experimentó en las últimas horas Miguel Ángel Rodríguez, un pringlense cuya mascota fue asesinada con un disparo de arma de fuego.

Rodríguez, quien eligió subir a redes sociales lo sucedido con «Ruso», conversó con los colegas de El Orden y brindó más detalles de este hecho incomprensible.

«El perrito no hacía nada malo, era sano, no molestaba a nadie, no mordía, no toreaba, se la pasaba en mi casa, estoy con bronca y tristeza». relató.

Y agregó: «Esto sucedió en calle 27 al 1143, una casita de barrio, dicen que estaban envenenando también, pero bueno, en este caso fue otra cosa. Mi mamá vino a visitarme, acá en el barrio nos conocemos todos, no tengo problemas con nadie, el perrito estaba sano, bien, con nosotros, mi hermano salió afuera a darle de comer y lo encontró tirado a un costado, vomitando sangre. Pensamos que lo habían chocado o envenenado, pero lo revisamos bien y tenía una herida de bala en las costillas, llamé a la policía y me dijeron que trate de llevarlo a una veterinaria, no entiendo por qué le hicieron eso, era un perro bueno, nunca hacía nada malo, no peleaba con otros perros tampoco».Rodríguez aclaró que no escuchó el disparo y que «Ruso» era un perro «muy sano». El damnificado también contó que un ser querido se lo regaló.

«Le pegaron un tiro con un 22, la veterinaria no pudo hacer nada, lo curaron, lo medicaron, pero no pudo aguantar, lo traje con las ultimas y no pudo aguantar», lamentó.

Con relación al autor del hecho, indicó: «No tengo idea quien pudo haber sido, no puedo echarle la culpa a nadie, si el perro tuvo alguna reacción con otros perros, que es muy típico, no lo sé, pero si eso fue así no se justifica un crimen de esa forma, matar un perro a los tiros, eso está muy mal, me molesta mucho lo que pasó, a todos nos enojaría que nos maten la mascota».

Con pesadumbre y un enorme dolor a cuestas, el pringlense concluyó: «La gente está loca, están envenenando perros en los barrios, ahora muere mi perro por un tiro, no puede haber gente así, yo tengo 5 perros, los adoro, me gusta cuidarlos, los alimento como se debe, los cuido, me duele mucho que esto se haya descontrolado así».

Fuente: Telefe Bahía/El Orden

Fotos: El Orden