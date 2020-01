Impactante relato de una víctima de violación: «Necesito que la justicia se ponga a la altura”

En Informate Acá hablamos en exclusivo con una víctima de abuso sexual. Se trata de Alejandra Buznego, hermana del reconocido cantante local –que falleció en el año 2017- Julio Buznego.

(El relato completo, testimonio exclusivo de Informate Acá)

Inició el relato contando: “El 4 de diciembre fui abusada sexualmente, un abuso con acceso carnal. Era una persona que había visto por primera vez en mi vida, fui a sacar la basura y como era tarde saqué a los perritos y en vez de dar vueltas largas hicimos sólo una a la manzana”.

Contó que hizo media cuadra y vio a una persona que evidentemente estaba borracha, “iba de la pared a la vereda, con un vaso de whisky en la mano”, dijo. Por las condiciones en las que ese hombre se encontraba, ella siguió caminando al creer que no representaba ningún peligro.

“Se acercó buena onda hablando de mi perrita que es discapacitada”, dijo que le empezó a contar un caso de su perro, pero que lo “atendía su padre… ahí me di cuenta que me empezó a contar para que yo supiera quién era”, sostuvo.

“No sé si lo conocés a mi viejo… es juez”, le habría dicho el agresor. La víctima expresó que el hombre le dijo que trabaja en fiscalía y hasta le mostró el DNI y el carnet. Ella pudo saber su identidad, mientras tanto, siguieron dando la vuelta a la manzana.

Llegaron a la puerta de la casa de Buznego y el hombre le pidió hielo, ella accedió y contó que cuando entró a buscar cometió “el error de dejar abierta la puerta porque volvía en seguida”.

“Cuando estaba de espalda, me dio un empujón porque me sorprendió de atrás, como este ambiente es muy pequeño con dos empujones me llevó a mi habitación y me abusó”… “fue más o menos a la una y media o dos de la mañana”.

En cuanto a la denuncia, la víctima comentó que recién pudo hacerla el 16 de diciembre. “Estuve en un shock que no me había dado cuenta”, lamentó. Sin embargo, ella recuerda la identidad del agresor y pudo saber qué eran ciertos los datos que él le habría dado previo al abuso.

Contó que el abusador no está trabajando en fiscalía porque “está en un proceso de reclamo por estrés, debido a lo que produce trabajar en un lugar así”. Aunque ella sostiene que “el estrés viene por el alcohol y las drogas”.

En cuanto al apoyo recibido, explicó que “a la fiscal todavía no la conozco, no me llamó, y en algún momento del año me van a citar”. Recordó que en la Comisaría de la Mujer se sintió mal, ya que allí le pidieron los datos y luego deliberaron si le tomaban en caso o no, teniendo en cuenta que en mesa de entrada no había ni siquiera una oficial.

“Agarraron una hojita y una birome”, abrumada Buznego consultó si sólo con ese material le iban a tomar declaración, ya que ella tenía muchas cosas que decir. En el medio del relato le preguntaron “si era hijo de un juez”.

“El violador dejó en mi casa el vaso de whisky y las llaves de la moto”, otro agente estaba para recibir pruebas, y la víctima contó que ocho veces le pidieron sus datos.

“En un momento era tal mi grado de estrés que me desmayé en la misma oficina en la que estaba prestando declaración”, señaló. Una vez que se “recompuso”, la fiscal dio la orden telefónica de que sea llevada a policía científica para que se le practique el protocolo de rigor.

“No me sacaron fotos de los machucones que me hizo”, y agregó que “las fotos no las sacó científica, las sacó mi prima”.

Explicó que ella va a estar de viaje y la lo había anunciado en fiscalía, sin embargo, la citaron para esa fecha. Refiriendo al mal funcionamiento del sistema.

Al agresor no lo volvió a ver y destacó como positivo que “en 4 o 5 días ya le habían aplicado la perimetral”.

“Estuve todo el tiempo sola y esto es algo que quería comentarles a las víctimas, que más allá del malestar, depresión y todo, luchen. La mayoría de la gente se desespera y lo más probable es que tengan ganas de suicidarse, porque se sienten abandonados incluidos de los más cercanos. A mí me pasa, mis amigos de toda la vida se paralizaron de tal manera que ni me llaman, mi vieja lo mismo creo que tiene una negación porque ya perdió dos hijos y no soportaría algo más”. Y añadió “familiares y amigos de las víctimas, acompañen”, enfatizó.

Contó que no tiene abogados y que lo está haciendo sola. “A esta altura me doy cuenta que la Ley de Género es una farsa”. “No necesito un abogado, necesito que la justicia se ponga a la altura”.

“Estoy viviendo los efectos colaterales que la justicia no contempla, ellos se enfocan en la causa en sí… que yo tenga depresión es mi problema, que haya tenido una infección vaginal al no darme ningún antibacteriano”.

Además agregó que también sufre “isquemia múltiple desde el mes de mayo y el neurólogo me dijo que no podía someterme a situaciones de estrés. Habiendo pasado por estas situaciones, estoy a 5 minutos de un ACV”.

“Quiero que quede este testimonio para que las víctimas sepan a qué se van a enfrentar, los amigos y familiares que sepan que tienen que acompañar y no abandonen, se paralizan como nos pasó con mi hermano. Él estaba en su casa porque le habían dado el permiso médico para volver a su hogar a morir, no lo venía a ver nadie”.

“Yo sí empatizaba con mi hermano y veíamos el fútbol juntos”, contó con la voz quebradiza y los ojos llenos de lágrimas. “Por más que uno crea que la víctima está en una situación extrema, hay que bancársela y estar”, enfatizó.

(Alejandra junto a su hermano, el cantante Julio Buznego)