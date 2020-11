Impactante decisión de Gianinna Maradona tras la muerte de Diego.

Un periodista de El Trece reveló la fuerte resolución que tomó la hija menor de Claudia Villafañe apenas se constató el fallecimiento de El Diez.

El periodista Ignacio González Prieto contó en el noticiero de El Trece detalles de los momentos previos se le realizara la autopsia a Diego Maradona, y reveló la impactante decisión que tomó Gianinna Maradona apenas supo de la muerte de su padre.

Este jueves, González Prieto abrió el tema de la muerte de Diego Maradona revelando que «una de las primeras personas que llegó fue Claudia Villafañe y después llegaron las hijas, que no querían autopsia». Después de un intercambio, los funcionarios judiciales las convencieron.

«Y hay un apersona que tiene un rol protagónico en esta historia, que forma parte del expediente judicial y que es Gianinna», anticipó. Y explicó: «Gianinna hace algo muy difícil, y que demuestra el amor por su papá, el coraje y la situación de emergencia que estaban viviendo».

Detallando la impactante escena, González Prieto especifica: «Gianinna se pone al lado de los médicos legistas y ve todo el trabajo, todo, absolutamente todo lo que hizo la policía científica. Todos los exámenes», indicó, y explicó que «en el único momento que se retiró es cuando se hicieron los exámenes más complejos, donde se hace el acta de defunción».

Consultado, el periodista dice que la hija menor de Diego Maradona y Claudia Villafañe, de 31 años de edad, hizo eso «a modo de seguridad personal». «Pero yo te digo, yo conozco el procedimiento pericial, vos como familiar directo presenciar…. es el papá», dijo remarcando su valentía.

El 8 de noviembre, Gianinna compartió un emotivo mensaje para su padre, quien en ese momento se encontraba internado en la Clínica Olivos.

Citando fragmentos del clásico de Serú Girán «Nos veremos otra vez», acompañó el posteo con una dulce foto de ella de pequeña saltando a los brazos de Diego.

«Aunque te abraces a la luna, aunque te acuestes con el sol, no hay más estrellas que las que dejes brillar, tendrá el cielo tu color. No estés solo en esta lluvia, no te entregues por favor, si debes ser fuerte en estos tiempos, para resistir la decepción, y quedar abierto, mente y alma. Yo estoy con vos”, reza la primera parte de la emblemática canción. «Si te hace falta quien te trate con amor. Si no tienes a quien brindar tu corazón. Si todo vuelve cuando mas lo precisas. Nos veremos otra vez», cerró.

Además, el periodista de El Trece y TN contó que la última persona que vio con vida al exastro del fútbol fue su sobrino, y que al día siguiente «quisieron hablar con él para iniciar la terapia del día pero no respondía».

Luego de llamar al sobrino y al asistente y darse cuenta de que se trataba de una situación de emergencia absoluta, la enfermera y la psiquiatra comenzaron a realizarle RCP (reanimación cardiopulmonar), entre 30 y 45 minutos, sin resultados positivos. Eso hizo que todos corrieran a pedir ayudar y a llamar a la obra social solicitando varias ambulancias.

Un cirujano que vive en el barrio de Tigre donde Maradona se encontraba llevando a cabo su recuperación tras la operación de cabeza a la que se había sometido varios días atrás, acudió al rescate, le inyectó adrenalina y atropina como última medida pero no lo pudieron recuperar

Al constatar el fallecimiento de Diego Maradona, tuvieron que llamar a la fiscal y a la policía.

Cómo fue la despedida adentro de la casa de Diego Maradona

González Prieto contó que, ya conociendo el deceso de El Diez, «primero pasó Claudia, luego Gianinna y Dalma. Estaba Jana también», contó sobre la exesposa de Maradona y sus tres hijas mujeres, la más chica, Jana, de 24 años de edad, fruto de la relación del exastro del fútbol con Valeria Sabalaín.

Después se le permitió pasar a Verónica Ojeda, añadió. «Después llegó Lalo, uno de los hermanos de Maradona, y después los otros hermanos. Por eso se demoró tanto el velatorio», cerró.

Lo restos de Diego Maradona fueron sepultados en el cementerio Jardín Bella Vista, a unos 40 kilómetros de la capital y donde ya estaban enterrados sus padres, Diego Maradona y Dalma Salvadora Franco, conocidos popularmente como ‘Don Diego’ y ‘Doña Tota’, que fallecieron en 2015 y 2011, respectivamente, luego de la multitudinaria y caótica despedida que miles de argentinos dieron al máximo astro del fútbol argentino.

En la despedida íntima participaron familiares de Maradona, sus hijas Dalma, Gianinna, Jana Maradona, hijas de Diego; Claudia Villafañe, su exesposa, Verónica Ojeda, su expareja y madre de su hijo Diego Fernando; Guillermo Coppola, entrañable amigo del astro, entre otras personas.