Hugo Yasky: “Néstor Kirchner eligió la potencia de sus actos”

El titular de la CTA destacó su compromiso con el diálogo y afirmó que “era un hombre llano y sencillo”.

El titular de la CTA, Hugo Yasky, al recordar a Néstor Kirchner enfatizó que el ex Presidente “eligió siempre la potencia de los actos” en una Argentina donde sus ciudadanos “no creían en los discursos, porque veníamos de una crisis institucional profunda”.

En declaraciones a Siete Colores por FM 97 Une destacó que Kirchner “emitía señales potentes, como la vez que hizo descolgar el cuadro, o como cuando se reconoció como hijo de las Madres de Plaza de Mayo. Esas fueron señales que mostraron que un Presidente del peronismo volvía a beber de las aguas originales del movimiento”.

Yasky recordó que “vi cuando Kirchner recibió a la mamá de un compañero suyo de La Plata desaparecido. En el encuentro se emocionó a tal punto que le caían lágrimas. Para mí, esa fue una imagen que me quedó muy grabada porque las veces que estuve con De la Rúa o con Menem, los veía como muñecos de cera. Pero éste realmente era un hombre llano, sensible, capaz de dialogar y de enternecerse y llorar como cualquiera de nosotros”.

Finalmente, Yasky se refirió a la carta que hizo pública la vicepresidenta Cristina Kirchner y señaló que “tiene mucho contenido y honestidad intelectual porque tiene no sólo la capacidad de hablar de sí misma sino también poner su relación con Alberto Fernández en un plano despojado de cualquier prejuicio. Y habla de la realidad en un lenguaje que no es oblicuo y plantea las salidas que hacen falta para no permanecer en el mismo lugar.”