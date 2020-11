Hoy se inaugura el mural de Emanuel Castillo, el hincha de Olimpo asesinado en un enfrentamiento de fútbol

Hoy a las 19hs, en la esquina de La Falda y Mallea, se va a dar por terminada la obra que va a adornar parte del velódromo.

«Yo quería que sea distinto, que sea un mural donde se recuerde a mi hijo pero no solo el rostro y la frase. Yo quería que cambie el lugar, que la gente lo vea y admire el arte», expresó emocionada su mamá, Patricia Paz y agregó, «estoy muy agradecida con la gente del velódromo que me dejo usar su paredón. En el barrio todos los conocemos y vienen sacan fotos. No pensé que iba a ser tan agradable y emocionante».

Con respecto a la causa, comentó que «se siguen recaudando testigos y hay pruebas suficientes para saber que el que está detenido es el culpable».

Emanuel Castillo (27) fue asesinado a principios de febrero por un hincha de Villa Mitre, minutos previos a que comenzara un partido de fútbol. El jove, trabajaba en la estación de servicio Shell, tenía pareja y un pequeño hijo.

«Siempre que nos reunimos nos falta la alegría porque Ema era eso. La frase del mural es una que el tenía tatuada, su lema era ser feliz. El lo fue y eso me reconforta el alma. Ema unía, con aciertos y errores, pero era un ser humano excepcional», cerró su madre.