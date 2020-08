Horror: Policías detuvieron a una mujer por no usar el barbijo y la desnudaron en la comisaría

El hecho ocurrió en Córdoba cuando policías detuvieron a una mujer que no llevaba barbijo

Policías de Córdoba desnudaron a una mujer en la comisaría tras detenerla por no utilizar el barbijo obligatorio. En diálogo con Crónica TV la damnificada relató que los agentes la detuvieron porque «los había desobedecido».

Primero aseguró que en donde vive, en una ciudad de 40 mil habitantes, no hacen cuarentena. «No necesitamos permiso para salir a la calle, puedo ir a los bares a tomar algo, podés salir a correr. Prácticamente hacemos vida normal, hasta donde yo tenía entendido no es obligatorio el uso de barbijo en la calle o por lo menos acá nos manejamos todos los ciudadnos sin barbijo si vamos caminando solos».

Sin embargo, policías la vieron circular sin el barbijo puesto y quisieron detenerla: «Cuando llego a la esquina del trabajo, que está en el centro de la ciudad, donde hay un banco, desde ahí un policía me grita ‘¡señora póngase el barbijo!, yo venía con el celular y en el momento no me di cuenta que era para mí». Por lo que siguió caminando hasta que la llamaron nuevamente, le pidieron que se pusiera el barbijo y ella notó que se lo olvidó en el trabajo. Pidió que la dejaran volver para buscarlo pero no se lo permitieron.

«Me dijo que me tenía que poner el barbijo porque era obligatorio y me pidió mis datos. Yo le pregunté para qué los quería y no me supo responder. Era alguien que se ve que me conocía, porque acá nos conocemos entre todos. Hace tres años que trabajo acá en el centro y son siempre los mismos policías», afirmó.

Ante esta situación, llamó a su hermana para que la fuera a auxiliar y le llevó un barbijo. Sin embargo los policías la detuvieron igual porque «los había desobedecido». En la comisaría la desnudaron.