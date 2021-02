Horror en Guernica: enfermero del hospital Cecilia Grierson abusó de una paciente

Hay al menos dos víctimas más, una de ellas fue acosada en la vía pública por la misma persona en la localidad de San Vicente.

Una joven denunció el pasado 13 de febrero a un hombre que trabaja como enfermero en el Hospital Cecilia Grierson por el delito de abuso sexual en la ciudad bonaerense de Guernica.

En sus redes sociales, la víctima expresó que todo sucedió una noche en que ella se acercó al nosocomio por un fuerte dolor de ovarios y espalda. Una vez allí, según su relato, la atendió un enfermero, quien le ofreció apicarle un calmante, pero luego le bajó los pantalones y la ropa interior y comenzó a tocarla.

Z., quien ya radicó la denuncia, dijo con tristeza: «De inmediato le comenté que me sentía incómoda porque así no se colocaba la inyección, he ido a otros hospitales y jamás me hicieron eso. El hombre se puso nervioso, se fue y llamó a otro doctor».

La mujer dijo que cuando vino el otro médico, ella por la angustia no supo decir lo que le pasaba, y luego de que la mandaran a hacer análisis, arribó una enfermera a quien sí pudo describirle lo ocurrido y fue ella quien llamó a la policía.

El presunto abusador, acorde a las palabras de Z., se escondió cuando llegaron los agentes, a quienes les contó la situación que había vivido.

El hombre identificado como José María L., tiene antecedentes, ya que luego de que se conociera esta denuncia, otra chica recordó que se trataba de la misma persona que en mayo de 2018 la acosó en la vía pública en la localidad de San Vicente.

A., en su momento también había recurrido a la justicia y compartió el relato en su cuenta de Facebook. Allí, indicó que una tarde, frenó un auto Chevrolet Meriva, desde donde el conductor del vehículo le preguntó por una calle, pero al verle las manos, percibió que le sujeto tenía su miembro afuera y se estaba masturbando.

Las dos jóvenes no serían las únicas a las que les pasó lo mismo con el trabajador sanitario, ya que aseguran que hay una tercera víctima, a quien le ocurrió un hecho similar con la misma persona y a quien denunció.