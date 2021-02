Horarios, protocolos y recomendaciones para disfrutar de Villa del Mar y Arroyo Pareja

A través de la Dirección de Turismo, dependiente de la Secretaría de Gobierno, Rosales Municipio recuerda cuáles son los horarios, protocolos y recomendaciones vigentes para visitar los balnearios de Villa del Mar y Arroyo Pareja.

En Villa del Mar

El predio de la pileta municipal se encuentra abierto de 9 a 20 hs. La pileta se utiliza mediante sistema de turnos para mantener el distanciamiento y un horario reducido de 13 a 19 hs.

Los valores vigentes en el predio municipal son de $100 para le el uso de fogones y mesas, mientras que el estacionamiento tiene un costo de $50 por todo el día.

La entrada a la pileta cuesta $100 para público en general, mientras que los menores de 6 años no pagan.

Esta temporada cuenta con personal permanente en los baños para control y limpieza. Se mantiene abierto el servicio de cantina.

En Arroyo Pareja, su ingreso está permitido todos los días de 6 a 20hs.

De 6 a 8hs, tienen exclusividad aquellos que lleguen caminando, corriendo, en bicicleta o realizando algún tipo de deporte. El ingreso vehicular se habilita a las 8hs.

En la zona del balneario municipal, hay cobertura de guardavidas todos los días de 10hs a 20hs.

El cuerpo de guardavidas recomienda que es importante que los visitantes, tengan en cuenta los horarios de pleamar cuando deseen ir al balneario.

Además de respetar el distanciamiento, el uso de barbijo en espacios comunes, la higiene de manos y no compartir bebidas o mate con personas no convivientes. Es muy importante la hidratación (agua), protección solar y no exponerse al sol en periodos prolongados de tiempo hasta pasadas las 17hs.

Al descender a la zona de bañistas deben realizarlo con cuidado, siempre consultando a los guardavidas. Para evitar cortarse con las conchillas y tener cuidado con las profundidades por las modificaciones que pueda sufrir el suelo marítimo en la playa.

Los nadadores y kayaquistas, deben avisar a los guardavidas antes de ingresar al mar, y deberán hacerlo utilizando los materiales de seguridad correspondientes como chalecos, bollas y/o torpedos.

En el caso de otros deportes náuticos, hacerlo respetando la zona lindante con la Base Naval, respetando la cartelería correspondiente.

El balneario también cuenta con servicio de enfermería, baños públicos y de cantina, que permanece abierta hasta las 20hs, respetando las medidas establecidas por protocolo.