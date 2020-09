Homero Giles: “Le pedimos a la Agremiación Médica Platense responsabilidad social”

El presidente del IOMA dijo que el nuevo convenio apunta a un modelo sanitario y no de negocio.



El presidente de IOMA, Homero Giles, explicó que aún restan dos semanas del plazo que se estableció para la resolución del conflicto con la Asociación Médica Platense, pero mañana realizarán la presentación de la propuesta que pueda poner fin al diferendo.

En declaraciones a Tarea Fina por Radio Provincia, Giles aseguró que pretende llevar “tranquilidad y coherencia» y reveló que “la Agremiación Médica Platense plantea una situación de conflicto permanente, falta de diálogo y comunicación”. En ese marco, el funcionario aclaró que la disputa revela “dos modelos contrapuestos: Ellos proponen un modelo de negocio, no uno sanitario. Piden cobrar más, quieren cobrar el 2,5% por gastos administrativos que es ilegal por generar un monopolio y en una cláusula ponen que IOMA debe abstenerse de realizar otros convenios con otras entidades”.

Homero Giles detalló que “hemos desarrollado nuestra propuesta de convenio que va hacia un modelo sanitario y donde no se le quitan a ellos los valores. Hemos afinado los números y podemos mejorar la propuesta pero no más, porque no hay más”. Al respecto, señaló que “el porcentaje con aumentos que se propusieron fueron: A las clínicas le hemos dado 4%, a laboratorios 6% y a la Agremiación Médica el 10% pero no podemos dar más. Ellos deben tener responsabilidad social”.

El presidente de IOMA detalló que en el convenio se propone un apartado diferencial para los médicos que trabajan en el primer nivel de consultas y guardias.

En otro sentido, Giles reveló que La Plata es una ciudad que tiene una tasa de cesárea del 70%, es la más alta de la provincia de Buenos Aires y agregó que también se puso “en la agenda la desigualdad de los médicos porque el 8% se lleva el 92% de la torta y eso hay que revertirlo”.