Hombre aprehendido en una causa de violencia de género

Según informó la Policía Comunal Coronel Suárez, el pasado lunes alrededor de las 19hs, luego de un llamado de emergencia lograron aprehender a un hombre porque no acató la orden del Juez de Paz Letrado, de no acercarse al domicilio de ex pareja.

Se trata de Ricardo Daniel Martínez, de 36 años, que por una causa de violencia de género fue puesto a disposición de la fiscalía nro 15 de Flagrancia del Dpto. Judicial de Bahía Blanca. Desde allí, se ordenó su traslado a sede judicial para ser indagado.