Hombre acusado de abusar a 5 niños dejo una carta y se fugó

Para los familiares de las víctimas, el imputado intenta desviar la investigación.

Un hombre acusado de haber violado a cinco primos de 8, 9, 10 y 13 años durante más de un año dejó una presunta nota suicida escrita en su agenda antes de fugarse de su casa en la localidad de Villa Albertina, en Lomas de Zamora. Los familiares de las víctimas creen que se trata de una maniobra del acusado para “despistar y que se lo deje de buscar”.

“Perdón Diego… Me pegué dos puñaladas y no me muero”, dice un fragmento del texto. Junto a la agenda, el hombre de más de 60 años dejó también un cuchillo ensangrentado, con el que sLa carta y el cuchillo fueron encontrados por efectivos de la policía durante un allanamiento en el domicilio del imputado, de apellido Méndez, el cual se concretó luego de que se presentara la denuncia en la Comisaría de la Familia.

“Tardaron demasiado en concretar el allanamiento”, afirmaron los familiares de las víctimas en diálogo con el portal Data Conurbano. Ellos no creen que el sujeto tenga la intención de matarse, sino que suponen que intenta desviar la investigación.

Mientras tanto, la orden de captura del sospechoso no fue emitida aún y tampoco pudieron realizarse las pericias para confirmar los abusos sexuales de los menores.

Supuestamente se había apuñalado a sí mismo.