«Hay una voluntad muy grande y se generó capacidad de trabajo»

No tiene una carrera universitaria ni mucho menos. Pero su perfil escapa a la media habitual de los futbolistas. Ni más, ni menos. Distinto. Cada respuesta tiene contenido y coherencia. Ezequiel Viola, el «Equi», es uno de esos deportista que, concuerdes o no, sella en cada respuesta su convicción, lo que no es poco.

El actual arquero de Sansinena, moldeado en Olimpo y de interesante trayectoria, fue de palo a palo en las 40 preguntas y le puso el pecho a las pelotazos.

1– Tu mejor partido. «Qué difícil elegir uno. Me acuerdo de dos. El debut en el Nacional B con Olimpo fue un partido especial porque éramos muchos chicos del club, tuve varias atajadas que sirvieron para rescatar el empate en cancha de All Boys. El otro fue con Gimnasia de Mendoza frente a Cipolletti. Ellos llegaban a la semifinal después de pasar todas las instancias por penales y el objetivo era ganarles en los 180 minutos, pero terminamos empatados y cuando llegaron los penales había un clima de derrota en la cancha muy palpable. Sin embargo, atajé tres penales y pasamos a la final del Federal A.

2– Tu peor partido. «Creo que fue en las finales de la Liga del Sur contra Tiro Federal, sobre todo en la derrota 4 a 1 en el Carminatti antes de la final definitiva. No recuerdo si tuve algún error puntual en los goles, pero sí la sensación horrible de que no le pude dar soluciones al equipo. Nos llegaron por todos lados y, para completarla tras el partido, no hubo luz en el vestuario. Una tarde para olvidar».

3– Tu principal virtud como arquero. «La ubicación y la potencia de piernas».

4– Tu mayor defecto. «Creo que el juego con los pies. Si no me dan opciones claras, la revoleo».

5– El mejor gol que viste. «Muchísimos, pero me acuerdo de uno del ‘Chori’ (David Vega) a Newell’s de afuera del área a la salida de un córner faltando poco para final. Y uno contra Villa Mitre en la Liga del Sur, aunque no recuerdo bien quien terminó convirtiendo (NdR: Marcos Litre), sí me acuerdo que Mauri (Juan) y Valderrama (Fernando) pasearon la pelota por toda la cancha y terminó en gol. No se la pudieron sacar».

6– El gol que más gritaste. «El 3 a 2 de Braian Scalco a Tiro Federal en la final de 2009. Lo festejé mucho. Fue un partido especial para ese equipo y ese gol en el suplementario nos dio el título».

7– ¿Cómo recordás el día del debut en Primera de AFA? «Llegó el día que menos pensaba jugar. Nereo (Champagne) venía arrastrando una molestia desde varios partidos atrás y yo estaba expectante porque en cualquier momento se podía dar. Pero aquella vez, decidió infiltrarse porque supuestamente era la solución. Terminó desgarrándose y tuvo que salir en el entretiempo. Durante el partido estuve tranquilo porque me sentía preparado, aunque después sí lo viví con emoción, sobre todo cuando me encontré con mi familia y amigos».

8– ¿Qué amigos te dio el fútbol? «Muchos. El fútbol te da mucha cotidianeidad y, aunque después eso se pierde, quedan los mejores recuerdos y con algunos me sigo viendo, aunque menos de lo que quisiera. Por ejemplo, con el ‘Negro’ Ibáñez, la banda de Libertad –Costa Biondi (Lucas), ‘Cachorro’ Orsi (Mariano), los hermanos Seba y Mati Vázquez, Leo Schwab– y Juancito Vidilli. Con el ‘Toro’ Agudiak (Iván) nos conocimos en Mendoza y metimos varios kilómetros y asados juntos. Seguramente me olvido de alguno, pero después me va a escribir para recordándomelo, ja, ja».

9– ¿Cuál fue el compañero que más te sorprendió? «Pasaron muchísimos buenos por Olimpo, pero lo de Damián Musto era impresionante; tenía mucha técnica, ubicación, un despliegue tremendo y se imponía en las dos áreas».

10– Un adversario que te hubiese gustado de tener de compañero. «Siempre me gustó Julio Acosta, de Liniers. Me sorprendían los movimientos simples, pero muy precisos adentro del área; y dónde encontraba un hueco era medio gol».

11– Hincha de… «Boca Juniors».

12– Te hubiese gustado jugar en… «Boca».

13– ¿Quién es tu ídolo? «Futbolísticamente Riquelme, pero el ‘Indio’ Solari (el líder de los Redondos) está por encima de todos».

14– ¿Cómo vivís el fútbol? «De distintas maneras, con pasión y ganas de ganar cuando lo juego y, por momentos, como un trabajo como cualquier otro cuando hay que lidiar con cuestiones que no tienen que ver con el juego».

15– ¿Qué anécdota publicarías en un libro? «Hay muchas, pero soy muy malo contando anécdotas y me olvidaría alguna una parte. Pero si era muy gracioso como Seba Vázquez lo volvía loco a su hermano Matías en el Argentino ‘C’ con Libertad. Le comentaba todo lo que hacía de una punta a la otra de la cancha. Yo lo tenía cerca a Seba y se ponía insoportable, pese a que Mati fue una de las figuras. Pero para el hermano siempre hacía algo mal, ja, ja».

16– ¿Cómo te gustaría que te recuerden? «Como un buen compañero que trató de hacer todo lo posible para que el equipo gane desde el lugar que me tocara. Y cómo alguien que trató a todo el mundo por igual».

17– ¿Cómo te llevas con el estudio? «Es una relación ambigua porque desde que empecé a entrenar con el plantel profesional, a los 16 años, perdí el hilo del secundario y la motivación. De cualquiera manera, nunca perdí la curiosidad por aprender, leer los libros que me interesaban o estudiar batería, algo que siempre me gustó».

18– ¿Maradona o Messi? «Maradona».

19– ¿La camiseta de que jugador te gustaría tener? «Cualquiera de Diego (Maradona) o Román (Riquelme).

20– ¿Qué sueño te gustaría cumplir? «Estudiar una carrera universitaria. No importa a qué edad, pero lo voy a cumplir».

21– ¿Quién fue el DT que más te marcó? «Es una realidad que todos te dejan cosas buenas y malas, pero me gustaba mucho Omar De Felippe. Mucha claridad y, sobre todo, convicción en la idea. Para todos tenía una solución».

22– En un asado, ¿a qué tres personajes invitarías? «Maradona, el ‘Indio’ Solari y Néstor Kirchner. Fútbol, rock y política no puede fallar».

23– En un picón, ¿quién no puede faltar de tu lado? «Iván Agudiak porque quiere ganar siempre y no te deja pasar una».

24– ¿Siempre fuiste arquero? En un fútbol informal, ¿de qué te gusta jugar? «Siempre al arco y jamás atajaría en un partido informal o picón. Me gusta arrancar arriba, pero cuando empiezo a ver que alguno no juega serio, bajo y me meto en la cueva a meter pierna fuerte».

25– ¿Qué compañero te dio más consejos? «Tengo un gran recuerdo de Nico Cambiasso. Yo era muy chico cuando subí a primera y él fue muy generoso».

26– Vos que jugaste en casi todas las categorías, ¿qué mirada tenés del fútbol argentino y, sobre todo, del interior? «El fútbol es un negocio que está centralizado en Capital Federal y eso afecta sin duda al interior. La diferencia de dinero que perciben y los niveles de profesionalización de los planteles de los clubes del Federal A son claramente menores con respecto a la B Metropolitana; y pierde el jugador y la gente que mira y que le gusta el fútbol. Imagino que por costos y cercanía, televisan más partidos de la B Metropolitana que los grandes equipos del interior, con mucha más riqueza técnica y tradición futbolera».

«Espero que este parate y el avance de las nuevas tecnologías, que ya están acá, sirvan para repartir con justicia los recursos y nos dé la posibilidad de ver o encontrarnos en la televisión nacional con partidos como por ejemplo Olimpo-Villa Mitre o los grandes clásicos del norte o de cuyo, que también se viven con mucha pasión y los sigue mucha gente. Lamentablemente, dependamos del esfuerzo de medios locales para poder verlos, pero no llegan masivamente como para que la gente aprecie el buen fútbol que se juega en el interior y termina viendo UAI Urquiza versus Villa San Carlos. No tengo nada contra ningún club y menos contra jugadores, pero sí me molesta la invisibilazación del interior, de sus clubes y jugadores».

«Es contrafáctico pensarlo, pero si el ‘Turu’ Martínez, Julio Acosta o Brian Scalco –sólo por nombrar tres chicos de acá– hubiesen nacido en Capital Federal seguramente hoy estarían viviendo exclusivamente del fútbol; incluso jugando B Nacional como mínimo».

27– Armá tu equipo ideal con los compañeros que tuviste y el DT. «El ‘Negro’ Ibáñez; Axel Lischeske, Seba Vázquez, Fede Mancinelli, Mati López; el ‘Tero’ Litre, Lucas Costa Biondi, ‘Gula’ Aguirre, ‘Chori’ Vega (David); Agudiak (Iván) y Mati Vázquez. DT: Mauro Laspada. Un equipo con ganas de ganar, que te va a dejar la vida y con un gran tercer tiempo, ja, ja».

28– ¿Vas a seguir ligado al fútbol tras el retiro? «Me gustaría seguir ligado al deporte en general, desde lo organizativo pero sin formar parte de algún cuerpo técnico. La formación de arqueros chicos también me tienta, pero no para un dia a dia».

29– ¿Cómo lo ves a Sansinena y como puede afectarle este parate? «Si el plantel vuelve cómo estaba, no creo que tengamos problemas porque hay una voluntad muy grande y se generó capacidad de trabajo ante las adversidades. Pero no se sabe que puede pasar con todo esto que está viviendo el país y la realidad económica va a ser determinante».

30– En Libertad jugaste poco, pero dejaste una buena huella. ¿Te gustaría volver en algún momento? Contame aquella definición por penales. «Si claro que me gustaría volver porque la pasé muy bien en Libertad. Jugamos un Argentino tremendo y me quedé con ganas de jugar la Liga del Sur, pero tenía que volver a Olimpo».

«Todavía me acuerdo de la definición por penales y me vuelve la bronca. Tuvo la particularidad que atajé dos o tres veces para pasar de fase, pero fallamos hasta que ellos metieron el ultimo y volvimos a errar. Y pasó Bicicross de Senillosa».

31– ¿Pateaste penales? «Ejecuté en aquella recordada definición y alguno más».

32– De no haber sido de la cantera de Olimpo, ¿tal vez hubieses tenido más chances de atajar en el aurinegro? «No lo sé. Prefiero mirar hacia adentro y no buscar en los demás. Sé lo que pude hacer mejor, pero es verdad que es muy difícil para los jugadores de inferiores o de la Liga del Sur poder competir cuando se llenan los planteles con jugadores que no son más de los que hay acá. No pueden entrenar 40 en un plantel y, lamentablemente, siempre bajan a los chicos del club sin un seguimiento claro. Ojalá eso cambie».

33– ¿Cuál fue el mejor momento de tu carrera? «Creo que en Mendoza. Mantuve el cero en el arco en muchos partidos y tuve regularidad, que es en lo que más me concentro».

34– ¿Qué siente el arquero cuando es suplente? «Es una sensación rara en lo personal porque tenés ganas de jugar, pero sabés que para entrar tiene que irle mal al compañero o, en el peor de los casos, sufrir alguna lesió. A mí siempre me gusta que el equipo gane por encima de lo individual».

35– ¿Cómo surge tu pasión por la batería? «De escuchar rock desde muy chico supongo. Después, de tanto pasar por la vidriera de la casa de música cerca del estadio Carminatti, me la terminé comprando».

36– ¿Qué pensás de la política? «Me encanta. Me parece la única herramienta que tenemos como sociedad si queremos cambiar realmente las cosas».

37– ¿Te sorprendió que Cristina Fernandez de Kirchner se haya bajado de la candidatura a presidente y nominara de Alberto Fernandez? «El que diga que no se sorprendió, miente. Demostró grandeza y humildad política. Después de todo lo que la persiguieron y hostigaron podría haberse quedado en la casa, pero puso el cuerpo para unir al peronismo y ofrecerle a la sociedad un propuesta esperanzadora para salir de la crítica situación económica que dejaron al país».

38– ¿A que te dedicás además del fútbol? «Tengo camiones de larga distancia. Mi familia siempre estuvo en el rubro y administro una parte».

39– ¿Cómo fue crecer sin una figura paterna? «Difícil como para todo chico, pero por suerte siempre estuvo la contención familiar y la pasé bien. Es cierto que con la adolescencia vienen las preguntas más fuertes, pero es para hablar días enteros».

40– ¿Cómo te llevas con la cuarentena? «No me puedo quejar. Tengo un patio para entrenar, miro series y toco la batería bastante más tiempo de lo que podía normalmente. Tendrías que preguntarle a los vecinos como la están pasando, ja, ja. No me aburro casi nunca».

El perfil

–Nombre: Ezequiel Héctor Viola.

–Fecha y lugar de nacimiento: 1 de septiembre de 1987, en Bahía Blanca.

–Trayectoria: La Armonía (1995-2000); Olimpo (2000-2007), Olimpo de Tres Arroyos (2007), Libertad (2008), Olimpo (2008-2013), Juventud Antoniana (2013-2014); Olimpo (2014-2016), Gimnasia de Mendoza (2016-2018), Olimpo (2018-2019) y Sansinena (2019-2020)