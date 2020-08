“Hay olor a 125”: el fuerte descargo de un diputado de Juntos por el Cambio sobre la Reforma Judicial

El legislador opinó sobre la marcha del 17A y el mensaje de la población al Gobierno.

En las últimas horas diputado Nacional y presidente del Bloque UCR y del Interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, volvió a demostrar su postura en contra de la reforma judicial. “Hay olor a 125”, expresó el legislador en una entrevista televisiva además de decirle “guarda al Gobierno” en relación al mensaje que dio la población al asistir a las marchas del 17A en diferentes puntos del país.

“Le digo guarda al Gobierno, cuidado con ir en contra cuando la sociedad te está marcando una realidad”, indicó Mario Negri en su cuenta de Twitter. Luego agregó: “¿Cómo responde el oficialismo a la marcha del #17A? Mañana quieren sacar el dictamen de la Reforma Judicial en el Senado. Se está equivocando”. Desde que el presidente, Alberto Fernández anunció la medida, el diputado demostró su postura en contra.

Además, Mario Negri dio una entrevista al canal TN en donde resaltó: “Mañana es probable que dictaminen para ir adelante y atropellar y sacar la reforma. Ese menosprecio a la movilidad de la gente, porque esta no es una marcha de cajetillas ni de platudos, ni de gente que es de la derecha o que lo manda el imperialismo”. El diputado subrayó su opinión a horas del posible tratamiento de la norma.

“Creo que hay un contexto social…guarda, guarda…porque hay olor a 125”, arremetió Negri sobre la reforma judicial y el pedido de la gente en la marcha del lunes en contra de aprobar la medida. “Es decir, ir en contra de alguien que te está marcando la realidad. Yo también he visto colegas de otros bloques que ahora dicen no, ahora no, yo no acompaño. El gobierno si sigue pensando así se va a equivocar”, completó el dirigente de la UCR en la entrevista.