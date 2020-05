Hay 5,3 millones de personas sin acceso a agua corriente en plena pandemia de Covid-19

La cifra surge de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec. Además, hay 1,4 millones de argentinos en aglomerados urbanos que viven hacinados.

Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del segundo semestre 2019 difundida en las últimas horas por el Indec el 89,7% de los hogares cuenta con acceso a la red de agua corriente; el 70,4% accede a la red de gas natural y el 70,9%, a la red de cloacas.

En tanto, como contrapartida el 10,3% de los hogares no accede a la red pública de agua corriente; el 29,6% no dispone de gas de red; y el 29,1% carece de conexión a las redes cloacales.

En cantidad de personas, el 11,8% del universo relevado no tiene acceso a agua corriente, carencia que se agudiza en el acceso a cloacas (33,7%) y a gas de red (35,3%). Si se proyecta a la población total del país (urbana y no urbana), son poco más de 5,3 millones de personas que no tienen acceso a agua corriente.

Se trata de datos agregados para 31 aglomerados urbanos que son relevados de forma permanente por el Indec, pero el propio organismo reconoce que “este indicador puede presentar resultados disímiles según región, en función de cuán extendidas se encuentren estas redes en cada territorio”.

Ya están disponibles las bases de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (#EPH) al 4° trimestre de 2019: https://t.co/pGwF1gnQRL pic.twitter.com/RkcgSvHLcz — INDEC Argentina (@INDECArgentina) May 8, 2020

El organismo también aclaró que el acceso a estos servicios “no solo depende de la existencia de las redes en las inmediaciones de la vivienda, sino también de que, en caso de que existan, los hogares puedan realizar las conexiones domiciliarias”.

El acceso al agua corriente es un factor crítico para la eficacia de la política sanitaria de “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” dispuesta por el gobierno desde el 20 de marzo pasado y que acaba de extender hasta el domingo 24 de mayo inclusive.

El lavado frecuente de manos es uno de los hábitos clave para contener la circulación del virus y reducir el número de contagios.

Además el informe del Indec da cuenta de que un total de 1.409.000 personas viven en situación de “hacinamiento crítico”, según los “Indicadores de condiciones de vida de los hogares en 31 aglomerados urbanos” del Indec correspondiente al segundo semestre de 2019 y difundido este viernes.

#DatoINDEC

Condiciones de vida: 11,8% de las personas no accedía a la red de agua corriente, 35,3% a la de gas y 33,7% a la de cloacas en el 2° semestre de 2019 https://t.co/VL1bGv22SK pic.twitter.com/BeabMsDr0d — INDEC Argentina (@INDECArgentina) May 7, 2020

El organismo estadístico considera en “hacinamiento crítico” a los hogares en que habitan más de tres personas por cuarto. Se trata de 232.000 hogares argentinos en que los que el distanciamiento social preventivo para combatir el coronavirus es impracticable.

Las condiciones de hacinamiento también impactan en el crecimiento de circulación que preocupa al Gobierno nacional y a los gobiernos porteño y bonaerense, en particular en el Área Metropolitana de Buenos Aires” (AMBA) donde se concentran la mayoría de los casos.

El informe del Indec precisa a su vez que en el 84,5% de los hogares que viven sin hacinamiento crítico habitan, en promedio, menos de 2 personas por cuarto y en el 13,0% entre 2 a 3 personas. Son más de 1,4 millones de personas que viven hacinadas en aglomerados urbanos expuestos al contagio de coronavirus.

Por último, el número de pobres que surge del informe, referido a los aglomerados urbanos relevados por la EPH, es de 15,7 millones de personas y si se proyecta al total de la población argentina resulta en 17,2 millones de pobres. El número de indigentes o pobres extremos sería así de 3,5 millones en los aglomerados urbanos y de 4 millones en todo el pais.