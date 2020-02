Hallaron un molar de mastodonte de entre 10 mil y 30 mil años de antigüedad

Museo de Ciencias Naturales

El Museo de Ciencias Naturales Vicente Di Martino, recibió en el día de ayer, la noticia del hallazgo de un resto fósil en la playa por parte de la bahiense María Isabel Bernatene, quien dono el resto fósil a dicha institución pare que forme parte del Patrimonio local.

En esta oportunidad se trata de un molar de Stegomastodon o también conocido como «Mastodonte», un mamífero invasor que habría tenido un aspecto similar, aunque más robusto, al elefante actual, llegando a un peso de 7,5 toneladas.

La directora del museo Natalia Sánchez, aseguró que no son tan comunes este tipo de hallazgo «Es común que los rodados fósiles que el mar desprende del sedimento sean arrastrados hasta la playa. Lo que no es tan común es encontrar un molar de mastodonte. Tal vez sí es más frecuente hallar huesos rotos pero no un molar de estas características», dijo.

Los molares son grandes, rectangulares, formados por series principales de cúspides bulbosas, las que al desgastarse adquieren forma de trébol.

La pieza será numerada e incorporada a las colecciones del Museo.

Los mastodontes se originaron en el Norte de África y se dispersaron por Eurasia y América. Vivieron en Monte Hermoso entre unos 10 mil y 30 mil años atrás y se caracterizaron por tener largos colmillos, rectos y sin esmalte, llegando a medir 1,5 metros de longitud en adultos. Su tamaño es similar al de los elefantes asiáticos y menor que el de los elefantes africanos.