Hallaron a un hombre muerto a metros de la cancha de Peñarol de Olmos

Habría sido por causas naturales e investigan si le dio un infarto mientras ejercitaba. La Policía Científica no levantó el cuerpo hasta pasadas unas horas.

Hallaron muerto a un hombre en la plaza de Olmos, alrededor de las 10 de la mañana, ubicada en 200 entre 39 y 40, a metros de la cancha de Peñarol.

Se trata de una persona que tiene entre 60 y 65 años, a priori, habría sido por causas naturales. Investigan si sufrió un infarto mientras se ejercitaba.

La víctima vestía ropa deportiva y médicos del SAME no constataron cortes o golpes. Lo llamativo es que la Policía Científica fue dos veces al lugar y no levantó el cuerpo hasta pasadas unas horas, mientras permanecía con custodia policial.