Hackearon a una panelista de Pampita y publicaron un video desnuda

La periodista que forma parte del ciclo que conduce Pampita fue víctima de un ciberdelito y contó cómo reaccionó tras el episodio.

Tras el hackeo a Carolina Pampita Ardohain, y luego a sus columnistas Barby Franco y Matilda Blanco, esta vez Carolina Haldemann también cayó en la redada. Según informa la periodista Nancy Duré en Teleshow, los hackers no sólo tomaron sus redes sociales sino que también entraron a su computadora. Y lo más tremendo es que viralizaron una grabación en la que se la ve completamente desnuda, barriendo en la intimidad de su hogar.

“Hablé con un especialista en informática, Gustavo Talaván, y me dijo que lo que hicieron fue una camfecting, que es cuando te toman la cámara y el micrófono de la computadora o del celular”, explicó la panelista en diálogo con Teleshow.

Y sobre el desagradable episodio, agregó: “Mi computadora había quedado abierta porque yo había tenido clase de inglés y había descargado unos archivos. Y la única aplicación que había abierto ahí era Twitter, que también me lo hackearon. Yo me di cuenta a noche, cuando me empezaron a llegar mensajes de Paula Galloni, que trabaja conmigo, y otros conocidos, preguntándome si yo había publicado ese video y mandándome capturas de pantalla. Ahí fue cuando quise entrar a mi cuenta y no pude porque me daba error”.