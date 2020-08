Habló la mamá de Facundo Castro: «Lo único que estoy pidiendo es que me lo entreguen como esté»

La madre de Facundo Astudillo Castro, Cristina, considera que su hijo no está vivo.

Para la madre de Facundo Astudillo Castro no hay dudas: a su hijo lo desapareció la policía de la provincia de Buenos Aires. “Lo único que estoy pidiendo es que me lo entreguen como esté. Yo tengo la certeza de que a mi hijo le quitaron la vida. Sólo pido que me lo devuelvan, no es de ellos”, sostuvo Cristina Castro en una entrevista en Mauro La Pura Verdad

Astudillo Castro se encuentra desaparecido hace más de 100 días. El 20 de abril había dejado su casa en Pedro Luro rumbo a Bahía Blanca para intentar recuperar a su exnovia, una relación con la que no estaba de acuerdo su mamá y, menos, con que haya salido en medio de la cuarentena. Por esa razón, la última conversación que tuvo el día de la desaparición fue una discusión por la manera en la que procedió su hijo.

A mediados de julio comenzó un megaoperativo de búsqueda en la zona que aún no tuvo resultados. Excepto por el hallazgo de un amuleto de Facundo entre la basura de un destacamento policial de Teniente Origone, en Villarino. El descubrimiento lo hizo uno de los perros del equipo de Marcos Herrero, perito por parte de la querella. Este viernes por la tarde tres perros rastreadores encontraron «restos óseos que estaban quemados», en un campo cercano a la localidad de Mayor Buratovich, que serán analizados.

Castro no remarcó solamente la necesidad de que le entreguen el cuerpo de su hijo, ya que considera que la propia policía lo mató, sino que cargó contra el fiscal de la causa a quien acusó de estar trabajando para mantener la impunidad de los efectivos policiales investigados.

“A esta altura del partido estoy pensando que incluso el propio fiscal, que debería ayudarnos a nosotros, esta encubriendo a esta gente. El fiscal hizo un pedido de detención. Yo no entiendo de leyes, pero sé que fue apropósito para que lo rechace la jueza. El fiscal no quiere ayudarnos, está trabajando el otro lado de la vereda, no con nosotros”, afirmó.

Asimismo Castro contó que todos los días recibe los llamados y mensajes de personas que respaldan su tesitura pero ningún de ellos se atreve a presentarse a la Justicia por temor. “Ninguno se atreve a dar su testimonio ante la Justicia. Es lamentable, pero es así. Acá la policía esta muy cebada. Nadie lo quiere ver”, concluyó.