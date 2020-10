Habló el panadero que mató a un ladrón: «No soy un asesino»

Y continúa intentando explicar lo que ocurrió, afirmando que «solo salí a guardar la camioneta. No era mi vida o la de él, no soy Dios para decidir».

El hecho ocurrió el sábado por la tarde cuando un panadero de 36 años llegaba a su casa e intentaron asaltarlo. El hombre logró quitarle el arma al ladrón, de 17 años, y lo mató a tiros. Los vecinos atraparon y golpearon a otro joven, de la misma edad, que habría participado del robo.

Según relató Gerardo, tal es el nombre del panadero, de 36 años, no tenía intención de matarlo, al tiempo que aseguraba que la situación «es difícil de explicar».

Sobre el hecho en sí, el panadero asegura que no recuerda «nada». Y explica: No sé de dónde salieron. Lo único que me acuerdo es a los cuatro flacos con un arma en mi cabeza, la otra en el pecho. Lo único que atiné es decirles que dejen bajar a mi hijo».