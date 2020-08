Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli confirmaron su reconciliación en las redes

El conductor publicó una foto con la modelo.

Luego de la separación de una de las parejas más famosas de la Argentina, las hipótesis de nuevas relaciones por parte de Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli no tardaron en llegar. Sin embargo, en pocos meses, los rumores sobre una posible reconciliación cada vez fueron más fuertes. Finalmente, fue el conductor del Bailando quien le aseguró al periodista Jorge Rial que habían superado la crisis.

No obstante, por el momento, no se mostraban juntos… hasta anoche. El conductor subió una foto a su historia de Instagram donde ya no deja lugar a dudas: Tinelli y Valdés volvieron.

En la foto, se puede ver a ambos muy cerquita y un tierno corazón en medio.