Guido Kaczka se prepara para su cuarto hijo

El conductor se refirió al embarazo de su pareja, Soledad, y explicó cómo se están preparando para la llegada del bebé.

En diálogo con Implacables, Guido Kaczka habló sobre la llegada de su cuarto hijo, el tercero que tiene junto a Soledad Rodríguez.

«No tenemos nombre aún, no elegimos, porque no se dejó ver en la última ecografía. Así que no sabemos. Sole ya está de un poquito más de tres meses. Cuando lo dije en la radio ya estábamos de 3 meses», empezó contando el conductor.

“Después de cuatro hijos no hay tantos preparativos. Van viniendo. Estamos enganchados con los chicos, contentos. Pero no es que estamos con super preparativos porque como en la casa ya hay muchos chicos lo tenemos bastante armado. Menos espacio, pero lo mismo”, agregó Guido.

Finalmente, concluyó: “Dicen que los hijos vienen con un pan bajo el brazo. Mi mamá también lo decía. Y es cierto. Pero un hijo es una alegría tan grande que el pan es ese. Pero, por supuesto, que las cosas van bien en el trabajo. Así que contento”.