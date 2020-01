Guatta dijo que la idea es «reclamar la ilegalidad del aumento en sí»

Desde hoy rigen los nuevos valores en las tarifas de colectivo, justamente el día en el que estaba prevista la segunda manifestación en contra del aumento. En Informate Acá hablamos con Mariana Guatta, de la comisión de Usuarios Testigos, y nos brindó algunos detalles.

«El propósito de la marcha de hoy es que el intendente empiece a escuchar a sus votantes, a su pueblo. La gente está muy ahorcada con todos los impuestos y es costosísimo para una persona que no tiene un sueldo alto, el hecho de pagar el boleto de colectivos», dijo. Y agregó que «ésto perjudica al sistema porque la gente empieza a buscar otras alternativas de transporte».

Por otra parte, mencionó que la idea es «reclamar la ilegalidad del aumento en sí, no se tendría que haber dado con esa concejal fantasma que no existe. Esta persona no estuvo sentada en el lugar que le correspondía».

«Gabriela Schieda tiene un bloque de la UCR, no es de Cambiemos y hace más de un año y medio está legalmente separada del oficialismo. Tiene un bloque propio, entonces ella no tiene reemplazo», contó.

«Si el Gobierno para algo tan sencillo como el aumento de colectivo, utiliza semejante artimaña ¿qué es lo que podemos esperar de este gobierno en los próximos años?», enfatizó Guatta.

Cabe recordar que la manifestación será hoy, la convocatoria es a partir de las 20.30hs, afuera de la Municipalidad.

(Los detalles del evento en Facebook)