Graciela Ocaña cruzó a la titular del PAMI por las camas en Ciudad: “Hay impericia y negligencia”

La diputada Graciela Ocaña apuntó contra Luana Volnovich ante las gestiones en la contratación de camas en la Capital Federal para afrontar la pandemia.





La diputada de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña, cuestionó a la titular del PAMI, Luana Volnovich, debido a la polémica generada entre el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires por las camas disponibles para afiliados de la obra social estatal para afrontar la pandemia del coronavirus y otras afecciones.

La legisladora hizo referencia al origen de la discusión, cuando el presidente Alberto Fernández remarcó que los adultos mayores de la Ciudad debían ser atendidos en centros sanitarios de la Provincia ante la falta de camas.

“Salió esta semana el tema de la falta de camas, según el presidente Alberto Fernández. En realidad es un problema que el PAMI tiene con las clínicas privadas que contrata. Está enviando a adultos mayores a Provincia de Buenos Aires, cuando en realidad no entendemos por qué la directora (Luana Volnovich) no paga a los prestadores, no utiliza a los prestadores que están en CABA, que son alternativos a los que ella ya tiene contratados. Es un sistema por el que cada afiliado tiene una institución de referencia y a la cual se le paga todos los meses por la atención”, destacó Ocaña en diálogo con el programa “Esta semana” de Radio Mitre.