Graciela Camaño: sobre no dar quórum «es una actitud antidemocrática, anti institucional nunca vista»

La diputada nacional e integrante del bloque Consenso Federal, Graciela Camaño criticó la postura de cambiemos respecto a la discusión parlamentaria del proyecto de emergencia económica: “dejaron al país al borde del precipicio y con esto buscan que se termine de caer tengo un nivel de indignación muy grande, el Congreso está cerrado hace dos años, Cambiemos hace dos años se robó la llave del congreso”.

En relación al proyecto presentado por el ejecutivo advirtió: “no vamos a votar el proyecto tal como está, vamos a manifestar nuestras disidencias y corregir los excesos, una cosa es eso y otra querer empujar al congreso de la nación a la inactividad para hacer un aprovechamiento político” enfatizó durante una entrevista con Andrés Lerner, en Salvemos Kamchatka que se emite de lunes a viernes, de 7 a 10 en FM La Patriada.

Camaño insistió en caracterizar la postura del bloque de opositor mayoritario y dijo: “cambiemos se niega a discutir,chicanea, porque ve que el poder ejecutivo y el oficialismo tiene este inconveniente de juntar dos sesiones. Es una actitud antidemocrática, anti institucional nunca vista y no la vamos a compartir” en éste sentido agregó: “no nos vamos a dejar correr por una fuerza política que dejó al país en default, la postura es maliciosa”.

Camaño continuó su crítica y dijo:” es grave y es muchisimo mas grave que los diputados no se sienten a tomarle juramento a 27 diputados que tienen que ingresar” y siguió: “es una actitud antidemocrática, no podemos permitir que un sistema democrático haya una facción que se quiera atribuir la potestad de que los diputados no puedan acceder a su banca”.

Respecto a la suspensión de la movilidad jubilatoria, Camaño dijo: “si aprobamos este proyecto no solamente dejamos sin piso para que de manera discrecional se fijen las jubilaciones, sino que tampoco vamos a poder hacer observaciones cuando el ejecutivo tenga el coeficiente se pueda tratar en el Congreso” y agregó: “bajo ningún punto de vista puedes pensar que es virtuoso atar el coeficiente a la inflación del país”.