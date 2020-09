Graciela Alfano reveló que tuvo un romance con Mauricio Macri

La exvedette contó una peculiar anécdota con el exmandatario.

Tras señalar, en el programa Confrontados, “Carlos (Menem) no fue el único presidente con el que salí”, Graciela Alfano generó una enorme expectativa entre la conductora Marina Calabró y los panelistas.

De inmediato, luego del comentario, Graciela aclaró: “Quiero decir que no fue Néstor Kirchner. Quiero aclarar esto para que nuestra vicepresidenta no se sienta tocada, porque con Néstor nunca salí en mi vida. Lo conocí, pero no”.

“En ese momento la persona (en cuestión) no estaba ejerciendo la presidencia del país. Fue previo”, sostuvo la exvedette. Y agregó, finalmente: «En el momento en que salíamos estaba ocupando la presidencia de Boca«.

Por supuesto, ya no había más dudas. El hombre era Mauricio Macri, quien llevó las riendas del club entre 1995 y 2008.

“Teníamos una anécdota muy graciosa porque si bien yo no estaba casada, estábamos en clandestino, de alguna manera», dijo y explicó: “Esto lo puedo contar porque él lo reconoció”.

Después, detalló: “Habíamos ido a un departamento de un amigo de él en el que nos encontrábamos. (Mauricio) tenía una entrevista con alguien mientras estaba conmigo. Entonces, me dice ‘mirá, me voy del cuarto, voy a atender a una persona un rato. Luego regreso’. Y a mí, como buena vida, no me dejás esperando. Seas quien seas. Entonces, dije ‘yo me voy’. Empoderada, cuando voy a agarrar mi ropa, me acuerdo que había hecho un striptease en el living y que había quedado ahí. Y en el cuarto estaba la ropa de él».

Fue entonces cuando decidió vestire con la ropa de él y llevarse su billetera, para pagar el taxi, antes de irse por la puerta de atrás del departamento.

«Cuando terminó la entrevista, él no me encontró ni a mí ni a su ropa. Y para salir del departamento se puso la ropa de su amigo que era Nicky Caputto que era mucho más bajito que él», remató, divertida.