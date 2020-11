Graciela Alfano quiere con Agustín Sierra.

La panelista invitada de los Ángeles de la Mañana, Graciela Alfano, le tiró los perros en vivo a Agustín Sierra. «Estás muy fuerte», le dijo.

Este lunes Graciela Alfano volvió al piso de Los Ángeles de la mañana como panelista invitada del programa de Ángel de Brito. En el programa, entrevistaron en vivo a Agustín Sierra, el querido Cachete del Cantando 2020, y la «angelita» no dudó en hacerle saber cuánto le gusta.

Graciela Alfano le gusta Agustín Sierra

Todo comenzó cuando Graciela Alfano le dijo a Agustín Sierra: “Tenés una cosa de Fede Bal. ¿No pensás en presentar un look sin camisa en el Cantando? Cachete, sos un sex symbol, sacate la camisa”. Y allí el actor respondió:

Lo hicimos en Bombón Asesino y estamos pensando en hacerlo con algún tema

En ese momento, Graciela Alfano, sin filtros, le dijo: “Cachete, ¡asesinanos!”. Muy pendiente de la conversación, Maite Peñoñori acotó: “Acá la Alfano te está tiroteando”. Y Cinthia Fernández le preguntó a su compañera: “¿Te gusta? Porque a vos te gusta comer pibes”.

Graciela Alfano no se intimidó y le respondió a Cinthia Fernández: “Sí, a mí me gusta. Para mí lo que está bueno, está bueno mientras sea mayor de edad. No sabía que tenía a Santa Teresa de Calcuta acá sentada. Estoy hablando con Cachete, no te metas”.

Luego, mirando a cámara, Graciela Alfano le dijo directamente a Agustín Sierra: “Cachete, a mí me gustás, estás muy fuerte. Te lo digo así. Me gusta. Tendrías que ir con esas remeras transparentes, tipo media”. Por su parte, Cachete solo se limitó a sonreír por la sugerencia de la panelista.

Mirá el extracto de la conversación con Agustín Sierra en Los Ángeles de la Mañana, cuando Graciela Alfano le confesó que le gustaba:

Agustín Sierra, desde su participación en la obra teatral Sex y el reality show Cantando 2020, se ha convertido en uno de los solteros más codiciados de la Argentina. El actor ha desatado pasiones tanto en hombre y mujeres y, gracias al voto popular, ha logrado avanzar en el concurso de canta, a pesar de las bajas calificaciones que regularmente obtiene del jurado.