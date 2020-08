Graciela Alfano presencio una escalofriante experiencia paranormal

La gran artista sexy con sus tantos años reveló lo que le ocurrió en el edificio donde vivía.

En una pequeña entrevista que tuvo con el programa, “Todo puede pasar” que emite “El Nueve” Graciela Alfano relato una experiencia sumamente paranormal y bastante cómica.

Al parecer esta famosa cuenta que antes tenía una vecina que vivía en el piso superior. Era una mujer muy grande y sola dado que recurrentemente llevaba a todos sus novios a su morada. Entonces todas las noches, “Era chucu chucu, la cama que se movía”, empezó a comentar.

Ella explica que “Algunos novios eran calladitos y otros se creían que eran Tarzan.” “La cuestión es que un día la mujer se muere y los deudos vacían el departamento y lo ponen en vente”, continua entre pequeñas risas.

“Una noche escucho gemidos. Me desperté y me di cuenta que estaba muerta, que no podía ser. Me voy a seguridad y le aviso que hay alguien. Me dice: ‘No señora, no hay nadie’”, no podía creerlo directamente la diosa Grace.

“Llamé a una bruja, a esas señoras que ayudan a elevar a los espíritus”, reveló, ya que ante la insistencia de los gemidos los oídos de Graciela no daban más, aparte tenía un poco de curiosidad entonces tomo la decisión de llamarla.

En ese momento la bruja va rápidamente y ambas van al departamento de donde solían aparecer los ruidos. Se vistieron de blanco con una flor del mismo color. La señora comienza a hablar preguntando si la mujer difunta estaba presente y con unos ruidos confirmo su presencia.

La bruja intenta dialogar con ella y en eso la bruja empieza a hablar con otra voz y dice: “Acá estoy”.

Graciela no sabe si estaba influenciada, pero estaba totalmente pálida. Y en un momento la bruja le dice al fantasma: “¿Por qué te quedas? Tenés que elevarte”. Y con la voz de la persona muerta dijo: “¡Porque me gusta la matraca! Evidentemente era una ninfómana”, cerró Graciela.

Los últimos detalles que dijo la diosa grace es que, en esa torre va a vivir la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Ni la bruja, ni Graciela pudieron sacar a fantasma, pero espera que “El fantasma no la moleste”, finalizo.